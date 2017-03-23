Elektronik atıklarınız boşa gitmesin

Kadıköy Belediyesi’nin elektronik atıklarınızı bırakabileceğiniz bir merkezi var. Belediye bugüne kadar 300 tondan fazla elektronik atığı ekonomiye tekrar kazandırdı

Elektrikli ve elektronik atıklar değerli bileşenlerinin yanında ağır metaller, gazlar, yağ ve çeşitli kirleticileri de bünyelerinde barındırıyor. Bu nedenle değerli metallerin uygun olmayan biçimde geri kazanımı veya Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ilkel koşullarda bertarafı, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyor. Uzmanlar, elektronik atıkların kontrolsüz ayrıştırılması, açık ortamda yakılmaları veya düzensiz depolanmaları sonucu bazı zararlı maddelerin çevreye yayılabildiğini ya da gıda yoluyla insanlara geçebildiğini ifade ediyor.

Elektronik atıklarda bulunan sağlık açısından zararlı olduğu belirtilen metal bileşenler, plastikler; geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu sağlanıp, çevre kirliliğinin önüne geçilirken, sera gazı emisyonları azalıp doğal kaynakların korunması sağlanıyor.

1 TON İÇİN 200 TON

Hammadde olarak işlenmemiş materyaller yerine geri kazanılmış materyallerin kullanılmasıyla önemli oranda enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunması sağlanıyor. Örneğin;

1 ton bakır elde etmek için; 200 ton maden işlenmesi gerekirken, 21 ton Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) işlenmesi,

1 ton altın elde etmek için; 200.000 ton maden işlenmesi gerekirken, 70.000 ton AEEE işlenmesi yeterli.

ATIK GETİRME MERKEZİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Kadıköy Belediyesi, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların kontrollü şekilde bertarafı ve geri dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için özel bir atık getirme merkezi bile kurdu. Kadıköy Belediyesi bu çalışmayla, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ile ilgili konularda; kamu bilincini artırmayı, AEEE miktarını azaltmayı, elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanım süresini uzatmayı, sürdürülebilir bir çevre ve kent ekonomisi oluşturmayı, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, ilgili yönetmelik kapsamında ayrı şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını, evsel elektrikli ve elektronik atıkların tek bir merkezde toplanmasını, bu tür atıkların Kadıköy Belediyesi’nin atık getirme merkezinde yasal çerçevede kontrollü bir şekilde bertaraf edilmelerinin sağlanmasını amaçlıyor.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA

Getirme Merkezinde AEEE’ler; “Tekrar Kullanılabilir”, “Geri Kazanılabilir” ve “İmha Edilmelidir” şeklinde sınıflandırılıyor. Tesiste ayrıştırılan AEEE’ler, parçalanma sonrasında hammadde türlerine ve sınıflarına göre (ana kart, kablo, cam, plastik, metal şeklinde) ayrılarak farklı konteynerlerde muhafaza ediliyor.

Ayrıştırma işlemi yapılırken ortaya çıkan sağlığa ve çevreye zararlı toksik (kanserojen) madde ve kimyasallar; bulundukları parça içinde muhafaza edilerek, güvenli bir şekilde bertaraf edilmek üzere depolanıyor.

9 YILDIR UYGULANIYOR

Kadıköy Belediyesi “Avrupa Birliği Şehir ve Belediyeler Hibe Programı” kapsamında İsveç-Torsby Belediyesi ortaklığıyla 2008 yılında “Elektrikli Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetimi Projesi” başlattı. Hibe projesi kapsamında, atık toplama aracı alındı, toplama ve ayrıştırma istasyonu kuruldu. 2010 yılında tamamlanan projenin Anadolu Yakası’nda duyuruları yapıldı, evlerden ve işyerlerinden ücretsiz olarak toplanan ikinci el bilgisayar ekipmanları ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir duruma getirildi ve “Anadolu’ya Yardım Kampanyası” kapsamında ihtiyaç sahibi okullara gönderildi.

2012 yılında AEEE Yönetmeliği’nin yayınlanması ile Kadıköy Belediyesi’nin bu konudaki çalışma ve projeleri yönetmelik kapsamında şekillenmeye başladı. Aralık 2012’de AEEE Yönetim Planı hazırlanarak, Bakanlığa gönderildi. İlçede elektronik atık toplama sistemi sürdürülebilir anlamda Mart 2013’de kuruldu ve ‘AEEE Getirme Merkezi’ açıldı.

TOPLAMA NOKTALARI

Kadıköy Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerine toplama noktaları yerleştirdi. 2013 yılından günümüze; kullanım ömrünü tamamlamış her türlü elektrikli ve elektronik atıklar Kadıköy Belediyesi AEEE İşleme Tesisi’nde geri dönüşüme kazandırılıyor. 14 adet AEEE toplama noktası oluşturan Kadıköy Belediyesi, 300 tondan fazla elektronik atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı.

İlçede bulunan 14 adet AEEE toplama noktasının adreslerine www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr web sayfasındaki Atık Kutum Nerede? butonundan ulaşabildiği gibi ülkemizde ilk kez bir yerel yönetim tarafından hayata geçirilen Atık Getirme Noktalarımız mobil uygulamasını telefonunuza indirerek Kadıköy’de bulunan tüm atık toplama noktalarını görebilir, size en yakın noktalara ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar, Atık Getirme Merkezi’ne ya da toplama noktalarına bırakamadıkları ve alınmasını talep ettikleri (özel kuruluşlar, kamu kurumları ve konutlar) her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyalar randevu verilerek, belediyenin lisanslı AEEE araçlarıyla ücretsiz alınıp, Atık Getirme Merkezi’ne getiriliyor.

61 TON ATIK TOPLANDI

2016 yılında Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi’ne gelen 445 talep ve bildirim AEEE Getirme Merkezi’ne yönlendirildi. Floresan Kırıcı, Bakır Kırıcı, CRT (Monitör Kırıcı), Plastik Kırıcı cihazların bulunduğu merkezde 2016 yılında toplam 61 ton AEEE atığı bertaraf edildi.

Kadıköy Belediyesi 2014 ve 2016 yıllarında; İlçede ilk ve ortaokulları arasında “Ödüllü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Yarışmaları” düzenledi. En fazla AEEE toplanan okullara Çevre Haftası’nda ödülleri verildi. Okullarda Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Yönetimi konulu eğitim seminerleri verdi. Ayrıca AEEE Getirme Merkezine elektronik atıklarını getiren vatandaşlara küçük hediyelerin verildiği “Elektronik Atıklarını Getir, Sürpriz Hediyeni Al” kampanyası bir seneyi aşkın süredir devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi AEEE Getirme Merkezi Tel: 0216 567 06 04