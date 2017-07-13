Ekolojik yaşamın inşası başladı

Kadıköy Belediyesi köyü kente taşıdı. Belediye, Kadıköylülerle birlikte yığma saman balyasından Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Eğitim Merkezi inşa ediyor

Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından bir hizmet binası, çevreci bir anlayışla bu konuda çalışmak isteyen kişilerle birlikte “yığma saman balyası”ndan inşa ediliyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından ekolojik yaşam kültürü ve uygulamalarına yönelik eğitim ve çalışmaların gerçekleştirileceği “Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Merkezi” hizmet binasının çevreci bir yöntem olan “yığma saman balyasından duvarları ve doğal sıva uygulaması”na ilişkin yapım çalışmaları, Eğitim Mahallesi Kemal Sunal Parkı’nın yanındaki alanda devam ediyor.

HER ŞEYİYLE EKOLOJİK

Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile mevcutta sadece çocuk oyun alanı ve oturma birimleri bulunan Kemal Sunal Parkı’nda, plan değişikliği yapıldı ve bitişiğindeki parselle birleştirilerek bin 520 metrekarelik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı projesine dönüştürüldü.

Toplamda 60 metrekareden oluşan Kompost Eğitim Merkezi binası, içinde gerçekleşecek ekolojik yaşam ve Muhteşem Dönüşüm Solucanla Kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı.

Kompost Eğitim Merkezi inşa süreci ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunması amacıyla kolektif bir biçimde yürütülüyor. Belediyeye başvurarak inşa sürecinde bulunmak isteyen vatandaşlarla 10 Temmuz’da merkez in yapımına başlandı.

Çoğunlukla mimarlık öğrencilerinin katıldığı 40’a yakın gönüllü ay sonuna kadar binayı tamamlamak için çalışıyor. Binanın açılışının eylül ayında yapılması planlanıyor.

HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORLAR

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü samandan bina inşaatına gittik, katılımcılara fikirlerini sorduk. İlk defa böyle bir inşaat çalışmasına katıldığını söyleyen Kadıköy Belediyesi Çevre Mühendislerinden Handan Elpit Bilginer, “İç duvar dolgusu yaptık, ahşap karkasların içine saman dolgu yapıldı. Şimdi de binanın dışının çıtalanması işlemi tamamlanıyor. Sonra toprak sıvası yapılacak” dedi.

Çevre Mühendisi Kübra Ulaşlı da daha önce ahşaptan bir bina yapımına hiç katılmadığını, Kadıköy Belediyesi’nin bu çalışmasıyla ilk defa böyle bir deneyim yaşadığını anlattı.

Gönüllü olarak çalışmalara katılan üniversite öğrencileri de öğrenirken aynı zamanda yaz tatilinde verimli bir zaman geçirdiklerini, ilk defa böyle bir deneyim kazandıklarını ifade ediyor. İç mimarlık bölümü öğrencilerinden Ceren Koç çalışmanın, gelişimine faydalı olacağını düşündüğü için araştırıp başvurduğunu ve çalışmaya katıldığını belirtti.

Daha önceden internetten doğal yapılar konusunda araştırmalar yaptığını anlatan Nil Başak Nebioğlu, “Kadıköy Belediyesi’nin bu çalışmasıyla uygulama fırsatı buldum” dedi.

Ekolojik yaşam ve doğal hayata ilgisi olduğunu söyleyen Aslı Tinç de “Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir etkinlik yapması çok hoşuma gitti. Zaten öğrenmek istiyordum. Bu imkândan yararlanmak istedim” diye konuştu.

Mimarlık b ölümünden yeni mezun olduğunu söyleyen Merve Yücel geldiklerinde işe, binanın duvarlarını tamamen samandan yaparak başladıklarını, şimdi de iç duvarları saman ile sıvayacaklarını belirterek, “İşlerin zorluğu olsa da çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Okulda öğrendiklerimizin yanında yeni bir tecrübe oldu” şeklinde konuştu.

“BEKLEDİĞİMİZDEN HIZLI İLERLİYOR”

Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Merkezi hizmet binasının inşasında Yüksek Mimar ve sürdürülebilir mimarlık üzerine Fransa’da eğitim alan ODTÜ’de doğal yapı malzemeleri konusunda doktora çalışması yapan Matthieu Pedergnana yürütücülerden biri. Fransa’da, Avrupa’da ve Türkiye’de daha önce de birkaç doğal bina yaptığını ifade eden Pedergnana, “İnşaat çalışması iyi gidiyor. Katılımcılar mutlu görünüyor. Çalışma tempomuz oldukça yoğun ve beklediğimizden çok hızlı ilerliyor inşaat” dedi.

ATÖLYELER SÜRÜYOR

Bina inşa edilirken, katılımcılara yönelik Ekolojik Mimarlık ve Permakültür konularında atölye ve eğitimler de devam ediyor.

Kadıköy Tasarım Atölyesi’nde 14 Temmuz Cuma günü sıva hazırlanması ve denemesi konusunda atölye çalışması olacak. Haftasonu ise Ekolojik Mimarlık sunumları ve uygulama atölyeleri çalışmaları var. İkinci atölye haftası ise 24 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayanlara da katılım sertifikası verilecek.

Konuyla ilgili bilgi için Kadıköy Belediyesi’nin (0216) 542 50 00 numaralı telefonu aranarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.