Ekolojik Yaşam’da atölyeler başladı

Ekolojik Yaşam Merkezi yeni döneme, 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen Veranın Şifalı Bitkileri ile Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı atölyesiyle başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran 2018 Dünya Çevre Günü’nde açılışı yapılan Ekolojik Yaşam Merkezi, tüm yaş gruplarına yönelik ekoloji, atık yönetimi ve doğal yaşam konularında eğitici atölyelere ev sahipliği yapıyor. Soso ile Kompost, Tıbbi Çaylar, Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı gibi atölyelere kapılarını açan ve dikkate değer bir katılımcı sayısına ulaşan Ekolojik Yaşam Merkezi, yeni döneme 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen Ezgi Gül Karaman’ın eğitmen olduğu “Veranın Şifalı Bitkileri” ile Zerrin Timur’un eğitmen olarak yer aldığı “Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı” atölyeleriyle başladı.

ŞİFALI ÇİÇEKLER İNCELENDİ

Eğitmen Ezgi Gül Karaman tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen Veranın Şifalı Bitkileri atölyesinde, doğanın iyileştirici gücü üzerine yazılmış olan masal anlatımıyla yeryüzü şekilleri (tarla, nehir, tepe, orman, ova…) oluşumları ve yağmurun oluşumu gibi doğa olayları öğrenildi, ekip çalışmasının ve başarı için fikir üretmenin önemine değinildi ve şifalı çiçekler incelendi. Çocuklar atölyede şifalı bitkilerin (toplanma ile kurutulma aşamaları) ve onlardan elde edilen ürünlerin nasıl hazırlandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi sahibi oldu.

DOĞAL TEMİZLİK MALZEMESİ YAPILDI

Veranın Şifalı Bitkileri atölyesinin ardından saat 14.00’te gerçekleşen ve Zerrin Timur’un eğitmen olarak yer aldığı Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı atölyesinde de yetişkinlerin yaşadıkları evleri ekolojik hale getirmesinin ip uçları anlatıldı ve uygulamalı olarak formüllerle doğal malzemelerle temizlik malzemeleri yapımı gösterildi.

HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Birbirinden eğitici olan ve zaman zaman da eğlendiren atölyelerin adresi olan Ekolojik Yaşam Merkezi, haziran ayına kadar hafta içi ve hafta sonu, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyelere ev sahipliği yapacak. Bu atölyeler içerisinde Büşra Sağlam’ın eğitmen olduğu Fermente Turşu, Mehmet Ali Altıokka’nın eğitmen olarak yer aldığı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Üretim Teknikleri ve Sima Özkan’ın eğitmen olarak görev aldığı Soso İle Kompost yer alıyor.

Atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi için:(0216) 356 25 82