Ekolojik Park'a samandan kompost binası

Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahallesi'nde bulunan Kemal Sunal Parkı’na Ekolojik Yaşam Parkı kuruyor. Tamamen permakültür ilkelerine göre yapılan parktaki Kompost Eğitim Merkezi’nin inşası kolektif katılımla yapılacak

Kadıköy Belediye Meclisi kararıyla çocuk oyun alanı ve oturma birimleri bulunan Kemal Sunal Parkı’nda plan değişikliği yapıldı ve bin 520 metrekarelik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı projesine dönüştürüldü.

Kemal Sunal Parkı’nda konumlandırılması planlanan bu sosyal alan projesi içerisinde sivil toplum örgütleri tarafından da kullanıma açık olan, aylık programlarla ekolojik yaşamla ilgili farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli eğitimler verilecek, atölyeler düzenlenecek. Tamamen permakültür ilkelerine göre tasarlanan parkta bir de Kompost Eğitim Merkezi olacak.

Toplam 60 metrekareden oluşan Kompost Eğitim Merkezi binası, ekolojik yaşam ve ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Bu nedenle yapı malzemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih edildi. Isınma ve soğutma mekaniğinde ısı pompası tercih edilirken, aydınlatma için pasif güneş konumlandırması ve su hasadı için yağmur suyu toplama sistemi projelendirmede yer aldı.

Permakültür ilkeleri doğrultusunda tasarlanan park projesinde mevcut bitki dokusuna ek olarak yükseltilmiş bitki yatakları, tıbbi bitki sarmalı, kelebek bahçesi, koku bahçesi, tematik bitki alanları, biyolojik gölet, kümes yer alacak. Açık eğitim alanı, ahşap çocuk oyun elemanları ve donatı elemanlarıyla da ekolojik tasarım desteklenecek.

SAMAN BALYASINDAN DUVAR

Kompost Eğitim Merkezi inşa sürecinin ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunması amacıyla kolektif bir biçimde yürütülmesi planlanıyor. Bu nedenle, temmuz ayında tamamlanması planlanan yapının yığma saman balyasından yapılacak duvarları ve doğal sıva uygulaması için dışarıdan katılıma açık kolektif atölyeler düzenlenecek.

SİZİN DE KATKINIZ OLSUN

Proje danışmanları Matthieu Pedergnana, Ece Aslan Pedergnana, Betül Ergün ve Xavier Allard tarafından yürütülecek atölyelerle birlikte Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta ekolojik mimarlık teknikleri ve uygulamaları hakkında çeşitli eğitimler düzenlenecek. Tüm bu süreç sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

10 Temmuz- 30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan atölye ve eğitimlere katılım kontenjanla (40 kişi) sınırlı. Atölyeye katılmak için http://kadikoy.bel.tr/genel/ekolojik-yasam-parki-ve-kompost-egitim-merkezi-atolye-cagrisi sayfasındaki başvuru formunu doldurup ekolojik.yasam@kadikoy.bel.tr adresine maille başvuru gerekiyor.