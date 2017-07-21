"Ekolojik Mimarlık" öğreniyoruz

Peyzajı permakültür ilkeleri doğrultusunda planlanan Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Eğitim Merkezi’nin atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen “Ekolojik Mimarlık Söyleşileri” başladı

Sürdürülebilir gelişmeyi ve ekolojik yaşamı desteklediği projeleriyle fark yaratan Kadıköy Belediyesi’nin, park peyzajı permakültür ilkeleri doğrultusunda planlanacak Ekolojik Yaşam Parkı ile bununla beraber içerisinde solucanla kompost da dahil olmak üzere çeşitli kompost yöntemlerini tanıtacak Kompost Merkezini’nin atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Atölye çalışmaları kapsamında Kadıköy Belediyesi ve Atelier – Metis Mimarlık Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen “Ekolojik Mimarlık Söyleşileri” atölye ve eğitimleri 15 Temmuz itibariyle başladı. 30 Temmuz’da sonlanacak söyleşilerde ekolojik mimarlık tasarımı ve sürdürülebilir yaşam alanların oluşturulması üzerine çalışmalar yapan mimarlar ve inşaat mühendisleri deneyim ve fikirlerini dinleyicilerle paylaşıyor.

“TÜRKİYE’DE EKOLOJİK MİMARLIK”

Programın ilk söyleşisi İnşaat Mühendisi Ahmet Acar’ın, yeşil binaların tanımlanması ve Türkiye’de ekolojik yapılar için uygulanan çeşitli sertifikasyon sistemleri hakkında yaptığı sunumla başladı. Acar sunumda, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (Çedbik) Türkiye için oluşturduğu sertifikasyon sisteminin hangi kriterlerden oluştuğunu anlattı. Ayrıca Türkiye’de belirli sertifikaları almaya hak kazanmış yapılardan da kısaca bahseden Acar, yeniden kullanım, tüketimi azaltma ve geri dönüştürme kavramlarının, hem yaşam tarzımızda hem de yeşil yapı tasarımında yer alması gerektiğini vurguladı.

“DOĞAL YAPILARIN KENTTE KULLANIMI”

Söyleşiler, doğal yapı malzemelerini kullanarak ekolojik yapı tasarımı gerçekleştiren ve aynı zamanda bu alanda bilimsel araştırmalar ve eğitimler yapan Mimarlık Stüdyosu Atelier-Metis’in mimarlarından Ece Aslan ile devam etti. Aslan, doğal yapı malzemelerinin konvansiyonel yapılarda ve özellikle şehirlerde kullanımlarının arttırılmasına yönelik farklı çözüm yolları hakkında yaptığı sunumda, toprak ve bitkisel bazlı do- ğal yapı malzemelerinin prefabrike ve hazır olarak üretildiği örneklerden bahsetti. Bu örnekler arasında, ısı yalıtımlı veya taşıyıcı özellikte yapı malzemelerin olmasının yani sıra, hazır doğal sıva karışımlarından da örneklerle konuyu dinleyicilere aktardı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM”

Ekolojik Mimarlık Söyleşileri kapsamında konuş- macılardan biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Soofia Tahira Elias Özkan’dı. Özkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü’nde bulunan Kerkenes Eko Merkezi hakkında sunum gerçekleştirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde görev yapan Dr. Zeynep Durmuş Arsan ve Kemal Edin Mohamed, beraber yürüttükleri Sürdürülebilir Mimarlık Stüdyo Dersi hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Öğrencilerin ders kapsamında ekolojik sürdürülebilirliğin yanı sıra, sosyal, kültü- rel ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında da tasarım pratiklerini geliştirmeyi amaçladıklarından bahseden ikili, ekolojik mimarlığa dair öğrenci bilinci oluşturmanın önemini vurguladı.

“TOPRAKLA İÇ MEKÂN TASARIMI”

Kendisini “döngüsel ortam tasarımcısı” olarak tanımlayan A Mimarlık’tan Mimar Özgül Öztürk, yapmış olduğu ekolojik mimarlık ve dekorasyon çalışmaları hakkında yaptığı sunumda, Prof. Dr. Ruhi Kafesçioğ- lu’nun geliştirmiş olduğu, alçı, kireç ve toprak karışı- mından oluşan alker malzeme ve geri dönüştürülmüş malzemeler ile yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti. Öztürk, ayrıca, Elazığ’a bağlı Nimri Köyü’nde yapmış olduğu kırsal kalkınma çalışmaları sonucu kazanmış olduğu “Toprağın Kadınları” ödül surecini anlattı.

“SAMAN BALYASINDAN ISI YALITIMI”

Ekolojik mimarlık tasarımı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması üzerine çalışmalar yapan Ideas Mimarlık’tan Mimar Zeynep Ebru Aksoy ise Fethiye’ye bağlı Yeşilüzümlü Köyü’nde gerçekleştirdiği saman ev projesini anlattı. İki kişilik bir aile için tasarlanan ahşap karkas strüktürlü yapıda, enerji verimliliğin sağlanması için saman balyası gibi doğal malzemelerin kullanımının yani sıra, bulunduğu arazideki tüm çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak yapı tasarı- mını gerçekleştirdiğini belirten Aksoy, özelliekle inşa edilecek yapı hangi boyutta olursa olsun, tasarım aşamasından inşaat sonuna kadarki tüm sürecin planlanması gerektiğini vurguladı.

"TEZEKEVLERİ PROJESİ"

İlk hafta gerçekleşen son söyleşide ise doğal yapı malzemelerini kullanarak ekolojik yapı tasarımı gerçekleştiren ve ayni zamanda bu alanda bilimsel araştırmalar ve eğitimler yapan Mimarlık Stüdyosu Atelier-Metis’in mimarları Matthieu Pedergnana ve Ece Aslan’ın Gündönümü Çiftliği’nde gerçekleştirdiği “Tezekevleri” projesi konuşuldu. İkilinin aktardığına göre, yapımı altı ay süren “Tezekevleri”, birçok gönüllü ve katılımcının katkılarıyla, bir adet banyo ve üç adet küçük deneysel yapı, pasif güneş enerjili sistem ile çevresel faktörler gö- zetilerek yapılmış. Farklı doğal yapı malzemelerinin kullanıldığı yapılarda, amaç saman balyası, kerpiç ve şerbetli saman gibi malzemelerin yapım zorluklarını tespit etmek.

SÖYLEŞİLER DEVAM EDİYOR

30 Temmuz’a kadar sürecek söyleşilerin ikinci hafta programı ise şöyle:

29 Temmuz Cumartesi:

10.00-12.00 Muhteşem Dönüşüm - Solucanla Kompost (Kadıköy Belediyesi )

13.30-16.00 Kentte Permakültür (Dilek Yürük)

30 Temmuz Pazar:

10.00-12.00 Muhteşem Dönüşüm - Solucanla Kompost (Kadıköy Belediyesi)

13.30-16.00 Balkon Çiftliği (Murat Doğan)