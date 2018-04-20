Eko Kamera iş başına!

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Çevre Festivali kapsamında düzenlediği “H2O” kısa film yarışmasına başvurular başladı. Kentte ekolojik yaşamın konu edinileceği filmler için son başvuru tarihi 18 Mayıs 2018

Kadıköy Belediyesi 31 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkında gerçekleştireceği Çevre Festivali kapsamında kısa film yarışması düzenliyor. Suyun formülü olan ‘H2O’nun konu olarak belirlendiği yarışma, kamerasını doğadan yana kullanan amatörleri ve profesyonelleri bir araya getirecek. Kentte ekolojik yaşamın konu edinileceği yarışmaya katılım için son tarih 18 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

SUYUN FORMÜLÜ KAMERADA

Her yarışmacının tek bir eserle katılabileceği yarışmada, katılımcılar kendi anlayış ve anlatım tarzına uygun olan teknikleri kullanabilecek. Yarışmada yer alacak filmlerin uzunluğunun 2-8 dakika arasında olması, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya başka bir yerde kullanılmamış olması gerekiyor.

EKO-KAMERA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılan eserler alanlarında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonucunda ödüle layık görülen eserler Eko-Kamera Ödülleri’ni kazanacak. Yarışmanın ödül töreni Kadıköy Çevre Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak. “H2o” Kısa Film Yarışması’nın ödülleri ise şöyle: Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye 2 bin TL, Jüri Özel ödülü bin TL.

Yarışmaya cevrefestivali.kadikoy.bel.tr adresinden online olarak başvurular yapabilir.

FOTOĞRAFIN ‘DE’ HALİ YARIŞMASI

Kadıköy Belediyesi’nin Çevre Festivali kapsamında düzenlediği bir başka yarışma ise “Fotoğrafın ‘DE’ Hali Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

Fotoğrafın ‘DE’ Hali yarışması zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını, çekecekleri fotoğraflar üzerinden gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okulları/İş Uygulama Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim gören ya da mezun olan, zihinsel yetersizlik ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanılı 18 yaş ve üstü herkese açık olan yarışmaya Türkiye’nin tüm illerinden katılım mümkün.

Fotoğrafın DE Hali Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni 9 Haziran 2018 tarihinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde geçekleştirilecek.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için : http://engelsizsosyalhizmetmerkezi.kadikoy.bel.tr/ veya 0216 337 21 21