Dünyanın Döngüsü: Ağustos

Bu köşede; o ay evrende nasıl bir değişim döngüsü yaşadığından, o ay doğada güzelliklerine şahit olabileceğiniz çiçeklere, tüketilmesi gereken gıdalardan bahçenize o ay hangi bitkileri ekmeniz gerektiğine dek pek çok konuda doğal bilgiler paylaşıyoruz

Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 8. ayı olan Ağustos’a Türkçe’de "Harman ayı", "Lobut ayı" da denir. Ağustos adının İngilizce karşılığı olan "August"’un adını, Roma İmparatoru Caesar Augustus'dan aldığı rivayet edilir. Augustus bu aya adını vermeden önce ağustos ayı, mart ayı ile başlayan roma takviminde altıncı ay olduğu için, Latince ‘sextilis’ deniliyordu. Augustus, tıpkı Julius Caesar'ın ayı Temmuz gibi (July- Temmuz) kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için, Ağustos’a Şubat’tan bir gün eklenerek 31 gün olması sağlanmış. Augustus, Cleopatra'nın öldüğü zamana denk geldiği için bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiş.

EN SICAK GÜNLER!

‘’Yarısı yaz yarısı kış’’ olarak kabul eden bu ay, Eyyam-ı Bahur’un yaşanmasıyla başlar. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli sözcük olan Eyyam-ı Bahur, Ağustos’un ilk 7 gününde yaşanır. Bir rivayete göre bu en sıcak günlerde sam yeli estiğinde deniz girilince ve güneş altında ıslak olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler oluşturur. O nedenle denize girenler mutlaka üzerlerinde metal taşırlardı.

3 Ağustos hurma zamanı, 5 Ağustos da arıların bal tutma vaktidir. 12 Ağustos’ta tarlalarda pamuk toplanmaya başlanır, 18 Ağustos’ta yemişler olgunlaşmaya başlar. 24 Ağustos’ta sam rüzgarları (keşişleme), ertesi gün de sıcaklar biter. 26 ve 27 Ağustos günleri göçmen kuş olan leyleklerin güneye göçmeye başladığı zamanlardır. Ağustos ayı, son gününde yaşanan Mihrican Fırtınası’yla sona erer, böylelikle sonbahar dönemine girilmiş olur.

Ayın sebzeleri: Domates, patlıcan, bamya, taze fasulye, barbunya, börülce, dolmalık biber, yeşil biber, kırmızı salçalık biber, fesleğen, biberiye, nane, tere, maydanoz, dereotu, reyhan

Domates, patlıcan, bamya, taze fasulye, barbunya, börülce, dolmalık biber, yeşil biber, kırmızı salçalık biber, fesleğen, biberiye, nane, tere, maydanoz, dereotu, reyhan Ayın meyveleri: Mürdüm eriği, üzüm, kırmızı erik, kayısı, incir, şeftali, kavun, karpuz, vişne, sarı kiraz, böğürtlen

Mürdüm eriği, üzüm, kırmızı erik, kayısı, incir, şeftali, kavun, karpuz, vişne, sarı kiraz, böğürtlen Ayın balıkları: Çingene palamudu ve sardalyanın en lezzetli zamanı. Çipura, akya, barbunya,orfoz, pavurya, kılıç, izmarit, sinarit ve mercan balıkları tavsiye ediliyor.

Ayın çiçekleri: Yılın en sıcak ayı Ağustos’ta glayöl çiçeği ekimi ve bakımı yapılabilir. En görkemli ve eşsiz güzelliği ile, Ağustos ayının sıcağı, neşesi, canlılığı ve gösterişiyle birebir örtüşen bu çiçek, zor koşullara dayanıklıdır. Anavatanı Afrika, Akdeniz havzası ve Ortadoğu olan bu çiçeğe İncil’de göre “Kutsal Ekin Zambağı’ deniliyor. Eskiden, ezilmiş glayöl kökleri vücuda batan kıymık ve dikenleri çıkartmada kullanılırken, kurutulmuş glayöl tohumları ise kolik hastalığına iyi geleceği inancıyla toz halini alacak kadar dövülüp, keçi sütüyle içilirdi. Bu ayın diğer popüler çiçekleri de çanta, çuha, çan çiçekleri, hercai- menekşe saksı, beyaz zambak, şakayık çiçeği.

Özel gün ve haftalar

16 Ağustos: Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü

16-23 Ağustos: Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Günü ve Haftası

17-25 Ağustos: Büyük Türk filozofu, bilgini ve hekimlerin piri anısına İbni Sînâ Haftası

26 Ağustos: Malazgirt Zaferi Günü

26-30 Ağustos: Malûl Gaziler Haftası

30 Ağustos: Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü