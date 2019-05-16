Haftalık Bağımsız Gazete 16 Mayıs 2019
Kültür Sanat
Galip Tekin anısına: “Çizgiden Heykele”
Galip Tekin anısına: “Çizgiden Heykele”
Yaşam
Kadıköy'de iftar vakti
Kadıköy'de iftar vakti
Yazı Dizisi
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Leyla Erbil: İncik Boncuk
Kültür Sanat
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!
Kadınlar ofsaytı bilir mi?!

Dünyadaki türler yok oluyor

Dünyadaki tüm türlerin dörtte biri yok olma tehdidi altında bulunuyor

Dünyadaki türler yok oluyor
GazeteKadıköy

Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri (IPBES) raporuna göre   dünyadaki tüm türlerin dörtte biri artık yok olma tehdidi altında. 3 yıl boyunca yapılan araştırma ve gözlemler sonucu insanların bir milyon bitki ve hayvan türü ile çevre üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldukları gerçeğine ulaşıldı.

Raporda insanların toplumlarını destekleyen ekosistemlerini de yok ettikleri tespit edildi. Raporda öne çıkan en önemli şey ise tüm türlerin dörtte birinin artık yok olma tehdidi altında bulunması oldu.

İşte rapordan öne çıkan bazı maddeler ile insanların doğa üzerindeki etkilerinin sonuçları:

-1700 yılında var olan sulak alanların yüzde 85’i 2000 yılında kaybedildi.

- İnsansal faaliyetler dünyada bulunan kara parçalarının yüzde 75’ini etkiledi

- 21 ülkede 1970’ten bu yana yabancı türler yüzde 70 oranında arttı.

- Ormanların yüzde 50’si tarımsal faaliyetlere açıldı.

- İklim değişikliğinden ötürü karada yaşayan memeli hayvanlar yüzde 47 oranında zarara uğradı.

- Amfibilerin nesli yüzde 40 oranında tükendi.

- 2015’ten bu yana balıklarda aşırı avlanmadan ötürü yüzde 33 azalma yaşandı. Deniz memelilerinin türleri yüzde 33 oranında azaldı.

Kaynak: DHA

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.