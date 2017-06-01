Doğa için doğada 3 gün

Kadıköy Çevre Festivali sona erdi. Festivali boyunca yapılan söyleşilerde çevre konusu ele alınırken, atölyelerde de katılımcılar kentte ekolojik yaşamın nasıl hayata geçirileceğini deneyimlediler.

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, 26-27 ve 28 Mayıs günlerinde 42 kurum ve kuruluş ile yüzlerce Kadıköylünün katılımıyla Özgürlük Parkı’nda yapıldı. Söyleşiden, atölyeye, yarışmadan konsere pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalin açılışı Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Ritim Grubu öğrencileri günlük yaşamda kullanılan su bidonları, pet şişe ve plastik kutuları enstrüman olarak kullandıkları ritim gösterisi ile başladı. Örenciler, süpürge, çöp bidonu, naylon poşet ve bidonlardan notalar çıkarırken Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de şarkılarıyla onlara eşlik etti. Festivalin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “İnsan tüm canlılar gibi doğanın bir parçası. Doğanın dengesi çok küçük de olsa bozulduğu zaman zincirleme bir şekilde herkes bundan etkileniyor. Aslında çok fazla bir şey istemiyoruz. Temiz bir hava, temiz bir su istiyoruz, temiz, organik gıdalar istiyoruz. Bu isteklere yanıt verecek bir gündemin oluşması gerekli. Bu gündemi hep birlikte oluşturabiliriz. Önce kendimizden başlayarak kentte ekolojik yaşam için adımlar atabiliriz. Gündelik küçük alışkanlıklarımızı değiştirerek, doğa için omuz omuza olarak geleceği kazanabiliriz” dedi.

ATIK TOPLAYANLARA ÖDÜL

Festivalde, Kadıköy’de en fazla atık yağ toplayan Sahrayıcedit, 19 Mayıs ve Acıbadem muhtarlıklarına ödül ve plaketleri verilirken, en fazla atık pil toplayan Cenap Şahabettin İlkokulu’na atık pil toplama yarışması birincilik ödülü verildi. Viktor Levi, cam atıkları en fazla dönüştüren işletme olması dolayısıyla Cam Dostu İşletme seçildi. Ayrıca Yırca Köyü Üretici kadınları, Özen Cam Geri Dönüşüm ve Kazanım, Surdurulebiliryasam.Tv, Yeryüzü Derneği’ne onur ödülleri verildi. Kadıköy Belediyesi’nin kente ekolojik yaşam pratiklerini desteklemek için fotoğraf ve kısa film alanında düzenlediği ve çok büyük ilgi gören yarışmaların ödüller de, festival kapsamında verildi. Kısa Film yarışmasında Birincilik Ödülü Bahçe adlı filmiyle İdil Ar Uçaner’e ikincilik ödülü Tıkanma adlı filmiyle Burkay Doğan’a üçüncülük ödülü ise Zamanlar Han’da filmiyle Çağrı İş Bilir’e verildi. Jüri Özel Ödülleri ise Ufuk Erden – SOS, Bilge Kürşat Duman- Vızıltı, Yusuf Tanlık- Organik Komprador’a verildi. Fotoğraf ödüllerinde Birincilik Ödülü Tuna Akçay, İkincilik Ödülü Yusuf Yılmaz, Üçüncülük Ödülü Serdar Şeker’e verildi. Mansiyon ödülünü de Pınar Aslandağ aldı.

ATÖLYELERDE DOĞAL YAŞAM

Festival süresinde neredeyse her standta bir atölye yapıldı. Katılımcılar ekşi mayadan ekmek, doğal yollardan mayonez ve sirke yapmayı öğrendiler, zehirsiz kozmetik ve temizlik ürünlerini tanıdılar, kent bahçeciliği hakkında bilgi alabilir, kompost ve perma kültürü tanıdılar. Yeryüzü Derneği ekşi mayadan nasıl ekmek yapılacağını anlattı, yetişkinler için Takas Şenliği düzenledi. Doğa Derneği kuş gözlemi hakkında bilgi verdi. Çekül Vakfı tohum çimlendirmenin yöntemlerini paylaşırken, Karadeniz İsyandadır Platformu ağaçların hikayelerini aktardı. Festivalde atölye alanı da gün boyu hiç boş kalmadı. Ulusal Tohum Takas Merkezi tohum takası etkinliği yaptı. Oyuncak Kadın Tohum Derneği’nin atölyesine katılanlar tohum topu yaptılar.

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞA

Festivalde çocukları için de pek çok etkinlik yapıldı. Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü çocuklara solucandan kompost yapmayı öğretti. ÇEKÜL Vakfı da çocuklar için resim atölyesi düzenledi. Tahta oyuncaklar üreten Bostancı’daki ‘Gel Oyna’ isimli oluşumun standında, çocuklar doğaya dost oyuncaklarla oynama fırsatı yakaladı. ‘Okul Öncesi Akademi’ oluşumu da festival alanında kurduğu ‘Mini Tarım Müzesi’nde çocuklara tarımı anlattı. Çevre temalı kukla gösterileri, kitap okumaları da çocuklar için yapıldı.

EKOLOJİK KONUŞMALAR

Festivalde, aralarında Prof. Dr. E. Beyza Üstün, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ediz Hun, Mine Kırıkkanat gibi çok sayıda ismin yer aldığı söyleşiler dinleyiciyle buluştu. Türkiye'de Güneşin Yeri, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri gibi konular ele alındı. Söyleşilerin en dikkat çekeni Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın “Beslenme, Sağlık ve Gelecek İlişkisi” başlıklı konuşması oldu. Dizdar, Endüstriyel gıda ürünlerinin üretim aşamalarını anlattı. Gazeteci Yazar Mine Kırıkkanat da “Şehirde Çevreciliğin Yeri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki çevre ve kent ilişkisini karşılaştıran Kırıkkanat, yeşil alanların yapılaşmaya açılmasına da dikkat çekti. Karadeniz İsyandadır grubuna üye kadınlar da Karadeniz’deki çevre mücadelesi deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Festivalin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ekolojik mücadele veren konukları da vardı. Yırca köyünden gelen kadınlar kendi ürettikleri, mis kokulu sabunları satışa sundu. İstanbul’un çeper semtlerinden de gelenler vardı. Şile’li kadınlar kendileri ürettikleri ürünleri konuklara tanıttı. Kadıköy’ün üretken kadınları da el emeği ürünlerini Potlaç standına gelenlere sundu. Validebağ Gönüllüleri’nin standında ise mahalle sakinlerinin kendi bahçelerinde büyüttükleri ağaç fidelerinin satışı yaparken, Kalamış Marina’nın imara açılmasına karşı yürütülen kampanya da imzaya açıldı.Bunlardan birisi de Karadeniz’de HES’lere karşı verdiği mücadele ile bilinen ve daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan, banka kredisi çeken Kazım Delal de Rize’den gelerek verdiği mücadeleyi Kadıköylülere anlattı.

Bİ TUR BİSİKLET

Festival kapsamında gerçekleşen etkinliklerden biri de bisiklet turları oldu.Kadıköylüler, Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi’nin parka getirdiği bisikletlerle Özgürlük Parkı içinde tur atmak şansı yakaladılar. Festivalde ayrıca Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kent Mobilyaları, Nükleersiz Yaşam Resim Sergisi, Tarım Müzesi, Yeşiladımlar Karikatür sergileri de ziyaret edildi.

CEP TELEFONU FIRLATTILAR!

TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (TYK) Festivalin 3. gününde, Kadıköy Belediyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. ve GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. işbirliği ile Türkiye’ de ilk defa “Cep Telefonu Fırlatma Yarışması” düzenledi. Yarışmacılar yanlarında getirdikleri atık cep telefonlarını fırlatarak yarışma alanında bulunan hedefleri vurmaya çalıştı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen yarışmada cep telefonlarının ve elektronik atıkların insana ve çevreye verdiği zararı engellemek adına geri dönüşüme kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİ ANILDI

Kadıköy Belediyesi’nin Çevre Festivali’nde doğa savunucuları, Antalya Fenike’de öldürülen Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu için anma etkinliği düzenlendi. Üç gün süren festivalin son gününde AliAysin Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Validebağ Gönüllüleri, Karadeniz İsyandadır, Gölet Gönüllüleri, İstanbul Kent Savunması, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de destek verdi.

“Katillerini Tanıyoruz, Yaşam İçin Mücadeleden Vazgeçmiyoruz” pankartını taşıyan Doğa ve Yaşam Savunucuları adına basın açıklamasını Arsun Önal okudu. Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin doğayı savunduğu için öldürüldüğünü ifade eden Önal, “Daha önce yaşam savucularına karşı işlenen tüm cinayetlerde olduğu gibi Ali ve Aysin Büyüknohutçu’yu hedef haline getirenlere, bu cinayeti planlayan ve işleyenlere bir kez daha amaçlarına ulaşamayacaklarını hatırlatıyoruz. Doğayı ve yaşamı zorbalıkla fethedemeyeceklerini tekrar söylüyoruz. Bilsinler ki, yok etmeye çalıştıkları yaylalarda, vadilerde, nehirlerde, sokaklarda Finike’de olduğu gibi doğayı ve yaşamı savunanlar bir araya geliyor. Doğa ve yaşam savunucuları olarak bu cinayetin derinlemesine soruşturulmasını, cinayetin gerçek nedeninin aydınlatılmasını, azmettiricilerinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Tüm suçlular cezalarını bulana kadar davanın peşini bırakmayacağız” diye konuştu. Ali ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu da “Sizlerden aldığımız destek çok önemli. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da “Çevre mücadelesine katılan herkesi saygı ve sevgi ile anıyorum. Doğadan yana bir tercih mi yapacağız, yoksa bu binalardan yana mı? Bu anlayışı yıkmamız gerekiyor. Bizim sağlıklı ormanlara, derelere ve sulara ihtiyacımız var. Bütün canlıların sağlıklı yaşayacağı bir ortama ihtiyacı var. Biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın sonsuz bir zamanı var ama bizim zamanımız yok. Doğa ile uyum içinde yaşamalıyız. Ali ve Aysin Büyüknohutçu çiftini de saygıyla anıyorum” dedi.