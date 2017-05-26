Doğa dostu kent anlayışı tasarımla buluştu: Govjam İstanbul

Dünya'nın dört bir yanında bulunan, otuzu aşkın kentten insanın eş zamanlı olarak ortak bir tasarım teması üzerinde çalıştığı GovJam etkinliği, Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşti

Kadıköy, geçtiğimiz günlerde uluslar arası bir organizasyon olan Global GovJam’in Türkiye ayağı İstanbul GovJam etkinliğine ev sahipliği yaptı. 17-18 Mayıs tarihlerinde, Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşen, dört farklı kıtadan otuzu aşkın ülkede eş zamanlı düzenlenen etkinliğe, Kadıköy Belediyesi çalışanlarının yanı sıra, tasarımcılar, öğrenciler ve farklı disiplinlerden birçok insan katılım gösterdi. Etkinliğin moderasyonunu İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden Prof. Dr. Özlem Er, Araştırma Görevlisi Saniye Fışgın ve Kadıköy Belediyesi Akademi'den Ceyda Yılmazdoğan Aydın gerçekleştirirken, OktoPeople Tasarım firmasından Meriç Bakış, Işıl Özkan, Beril Koçoğlu ve Cansu Kıpırdı etkinlikte mentör olarak yer aldı.

SÖZ DEĞİL İCRAAT

Etkinliğin ana amacı, katılımcıların fikirlerini sözcüklerle değil kendi yaptıkları prototiplerle anlatmalarını sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen projelerin hangi tema üzerine geliştirileceği de kelimeler ile değil, otuz saniyelik bir ses kaydıyla katılımcılara aktarıldı. Dinletilen ses kaydı, kuş, yaprak hışırtısı gibi doğal ortamda duyulacak huzur veren seslerle başlarken, araba kornası, inşaat gürültüsü gibi seslerin yavaş yavaş yükselmesi ve sonunda bu seslerin doğal sesleri tamamen bastırmasıyla sonlanıyordu.

SESİ DİNLEYİP KOLLARI SIVADILAR

Temayı öğrenen katılımcılar, gruplara ayrılarak temanın onlara düşündürdükleri ve hissettirdikleri ile ilgili bir beyin fırtınasının sonucunda, temaya bağlı kalarak yurttaşların yaşadıkları problemleri ve mevcut fırsatları belirlemek için Rasimpaşa Mahallesi’nde kısa bir gezi ve saha araştırması yaptılar. Yaptığı gözlemler ışığında sorun ve fırsatları belirleyen katılımcılar, çözüme yönelik fikirlerini belirli metotlar ile geliştirip uygulanabilir bir hizmete dönüştürmek için çabaladılar.

DÜNYAYA BAĞLANDILAR

Gruplar, her bir aşamada fikirlerini potansiyel kullanıcılardan ve konu hakkında uzman kişilerden geri dönüşler alarak değiştirip geliştirdiler. Avustrurya'dan Wonderwerk, İspanya'dan Design-it gibi dünyada tanınan birçok tasarım firmasının yanı sıra devlet kurumlarının da katıldığı etkinlikte, İstanbullu katılımcılar, İskoçya’nın Dundee ve Brezilya’nun Recife adlı kentlerle yapılan görüntülü Skype bağlantısı sayesinde bilgi alışverişinde bulundular. Open Change adlı kuruluşun kurucu ortağı Profesör Mike Press de TAK’ta gerçekleştirilen çalışmaları görüntülü bağlantı aracılığıyla yorumlayarak projelere katkı sundu.

NUHOĞLU’NDAN ZİYARET

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da TAK’ta proje ekibini ziyaret ederek hazırlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Projenin otuzu aşkın ülkede aynı tema üzerinden gerçekleşmesini çok önemli bulduğunu söyleyen Nuhoğlu, uluslar arası alanda yapılan bu gibi çalışmaların kültürel iletişimi güçlendireceğine vurgu yaptı. Nuhoğlu, ortaya çıkan projeleri, kent içerisinde de doğayla uyumlu olarak çalışılabileceğinin önemli kanıtları olarak gördüğünü belirtti.

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan projeler ise şöyle;

Kolektif

Grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Kolektif adlı projenin amacı, yeşile hasret kalan, yeşil alanlara ulaşmak için hafta sonu kilometrelerce yol giden ve aynı zamanda doğayla olduğu kadar insanlarla da birlikte yaşama kültürünü unutmuş mahalle sakinlerini hem yeşile ulaştırmak hem de birlikte hareket edebilecekleri kolektif bir alan yaratmak. Bu amaçla, Rasimpaşa Mahallesi’nin ada ortasına sahip binalarının oluşturduğu kentsel yapısından yararlanan grup, Rasimpaşa sakinlerinin arka bahçelerini kamusal müdahalelerle daha yeşil bir hale getirmesini teşvik etmeyi ve onlara bahçe yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve destek sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul and I

İstanbul and I projesi, yurttaşların yaya olarak İstanbul'daki deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor. Bir mobil uygulama hizmeti olan bu projeyi ortaya koyan grup, içerdiği harita tabanlı içerik ile kullanıcılara daha konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Tiny Parks

Tiny Parks projesi kapsamında, Kadıköy içerisinde var olan küçük parkların daha kullanılabilir hale getirilmesi için bu parklara özgü birçok farklı detay öneriliyor.

Bird Binoculars

Bird Binoculars projesinde ise, insanların doğa ile ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla kuşları gözlemlemek için özel bir dürbün tasarlandı. Arttırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bu dürbün sayesinde hem kullanıcıların, izledikleri kuşlar hakkında bilgiye sahip olabilmeleri, hem de kuşların sesini duyabilmeleri hedefleniyor.