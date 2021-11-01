Damdaki yeşillik; çatı bahçesi

Yeşil Çatı Araştırma Projesi yürütücüsü Mert Ekşi’nin "Çatı Bahçeleri" kitabı, şehirleri betonlar tarafından istilaya uğramış Türkiye’de ‘uygulanabilir bir çatı bahçeleri rehberi’ niteliği taşıyor

Yeni İnsan Yayınevi, Ekoloji Serisi'ne "Çatı Bahçeleri" başlıklı kitabı ekledi. Hortikültür (bahçecilik, bahçıvanlık ve çiçekçiliği içine alan, besin ve görünüş için veya boş zaman aktivitesi olarak bitki yetiştirme bilimi/sanatı) alanındaki sayılı uzmanlardan Mert Ekşi’nin kaleminden çıkan kitap, detaylı bir araştırma eseri. Çatı bahçelerinin tarihsel arka planından, çatı bahçeleri planlama ve uygulama pratiklerine kadar birçok teknik bilgi kitapta yer alıyor. Bir çatı bahçesi oluşturmak için uygun yetiştirme koşulları nelerdir? Hangi bitki türleri çatı bahçesine uyum sağlar? Çatı bahçesinden gıda üretimi nasıl yapılır? Mert Ekşi, kitabında çatı bahçeleriyle ilgili bu gibi sorulara doyurucu ve açıklayıcı yanıtlar veriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ

Kitabın tanıtımında, son 150 sene içerisinde insanın doğa üzerindeki etki ve denetiminin had safhaya ulaşması sonucu pek çok çevresel sorunun yaşandığı anımsatılarak, “Şehirler büyüyor, tarım alanları azalıyor ve doğal ekosistem çözülmeye uğruyor. Böyle bir ortamda çatı bahçelerinin önemi kaçınılmaz. Çatı bahçelerinin yeterince yaygın olmamasının ana nedeni, esasında çatı bahçeleri hakkında çok az bilgimizin olmasından kaynaklanıyor. Nüfusun büyük oranda kentlerde yaşamaya başladığı ülkemizde, çatılar bahçe kurmak için oldukça ideal mekânlar” deniliyor. Yazıda, şu ifadelere yer veriliyor:

“Bu kitabı benzersiz kılan, özellikle Türkiye için yazılmış olması. Ülkemizin kendine özgü bir iklimi ve değişken yetiştirme koşulları bulunuyor. Dr. Ekşi, Türkiye’de çok sayıda yeşil çatı araştırması gerçekleştirdi. Bu nedenle, bu kitap bir kaynak olarak paha biçilemez. Bilgiler Türkiye’ye özgü olsa da, benzer bir iklime sahip dünyanın diğer bölgelerine de bu bilgilerin uyarlanması mümkün.”

ABD’DE YEŞİL ÇATI ÇALIŞTI

Doç. Dr. Mert Ekşi, lisans öğrenimini 2003’te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Programı’nda tamamladı. 2006’dan bu yana İÜ Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde görev yapıyor. ABD Michigan State Üniversitesi Hortikültür Bölümü Yeşil Çatı Araştırma Programı kapsamında bir yıl süreyle doktora sonrası misafir araştırmacı olarak yer aldı. Hâlen, 2010’da kurduğu İÜC Yeşil Çatı Araştırma Projesi’nin yürütücülüğünü sürdürüyor. Akademik çalışmalarını yüzeysel akış yönetimi, bitki ve yetiştirme ortamı seçimi gibi deneysel yeşil çatı araştırmaları ile sürdürülebilir peyzaj uygulamaları üzerine yoğunlaştırdı.