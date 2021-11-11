“Dalgalar 6 metreyi bulabilir!”

Dünya Tsunami Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Marmara’da tsunami dalgalarının 6 metreyi bulabileceğini söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü’nde bir etkinlik düzenledi. Kentin deprem ve tsunami risklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Cevdet Yalçıner, Japonya Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman gibi çok sayıda uzman katıldı.

“FARKINDALIK ARTTIKÇA ZARAR AZALIYOR”

Tsunami riskleri ile doğru politikalara dikkat çekilen etkinlikte konuşan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran 17 ilçe için olası bir deprem sonrası heyelandan kaynaklanan tsunami raporu hazırladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Farkındalık arttıkça zarar azalıyor. Büyükçekmece'de 27 tahliye yolunu tanımladık. Adalar dahil 16 ilçemizde 900'e yakın yönlendirici tsunami tabelası, güvenli bölgeye ulaştığına dair tabela ve sahillere bilgi panolarının montajı önümüzdeki 6 ay içerisinde yapılacak. Marmara içerisinde birkaç saat çalkalanacak tsunamide 6 metreyi bulacak dalgalar, kıyıdan 1000 metreyi bulan girişimler olabilir. Bu tehdide karşı çalışmamız devam edecek.”

TSUNAMİ TEMALI SERGİ

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde ve Oğuzkaan Koleji’nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte Oğuzkaan Koleji öğrencilerinin çizdiği “Tsunami” temalı resim sergisi de açıldı.

KADIKÖY’DE 8 MAHALLE RİSK ALTINDA

İBB ve ODTÜ işbirliği ile geçtiğimiz yıl hazırlanan “İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları” çalışmasının Kadıköy raporuna göre Kadıköy’de sekiz mahalle risk altında. Kadıköy için en kritik sismik tsunami kaynağı Marmara Denizi içinde bulunan Prens Adaları Fayı’nın olduğu belirtilen rapora göre bu faydan kaynaklanabilecek tsunami nedeniyle, Kadıköy’de karadaki maksimum su basma derinliği noktasal olarak 7.79 metreye ulaşırken, yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık 1000 metre olarak hesaplandı.

Prens Adaları Fayı kaynaklı olası bir tsunamide, Kadıköy’ün yüzde 6.34’ünü kapsayan 1.59 kilometrekarelik bir alanda ve sekiz mahallede tsunami su baskını ön görülüyor. Değerlendirme sonuçlarına göre alansal olarak en yüksek su basma olasılığı yüzde 26.47’lik bir oranla Fenerbahçe Mahallesi. Bu oranı yüzde 21.42 ve yüzde 17.72 oranlarıyla, Zühtüpaşa ve Caddebostan mahalleleri takip ediyor.

Raporun sonuçlarına göre, Prens Adaları Fayı’ndan kaynaklanabilecek bir tsunamide Kadıköy’de bulunan 28 bin 43 yapıdan 784’ünün suyla temas etmesi öngörülüyor.