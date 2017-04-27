Daha yeşil Kadıköy için

Kadıköy Belediyesi daha yeşil bir Kadıköy için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin park ve bahçelerine meyve fidanları dikilirken, okullarda da öğrencilere meyve fidanları dağıtılıyor. Uygun alanlarda ise doğal tarımın yapıldığı topluluk bahçeleri oluşturuluyor

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak.”

Kızılderili atasözü tüm dünyada haklılığını göstermeye başlıyor. Irmaklar kuruyor, balıklar azalıyor ve kentlerde neredeyse ağaç kalmadı. Meyveyi dalından koparıp yiyen bir neslin yerini meyve ağaçlarını bile tanımayan bir nesil aldı.

Kontrolsüz devam eden kentsel yenileme çalışmaları, yeşil alanları yok ederken insanların doğa ile bağlarını da koparıyor. İnsanlar paranın yenmeyecek bir şey olduğunu hala anlamış değil…

Doğanın var olmadığı hiçbir sistemin sürdürülebilir olmadığı bilinciyle çalışmalar sürdüren Kadıköy Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy’de artık parklara, bahçelere, okullara meyve fidanları dikiliyor. Uygun olan alanlara permakültür ve topluluk bahçeleri yapılıyor.

PERMAKÜLTÜR BAHÇELERİ ARTIYOR

Dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan projenin başrolünde çocuklar var. Geçtiğimiz yıl Saint Joseph Lisesi öğrencilerinden gelen istek üzerine Fenerbahçe Parkı’nda bin 200 metrekarelik geniş ve örnek bir permakültür, doğal tarım bahçesi yapan Kadıköy Belediyesi başka okul ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda topluluk bahçeleri yapımına katkı sağlıyor. Yeni bahçelerin tohumları ise, Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Parkı’ndaki permakültür bahçesinde üretilen organik sebze tohumlarından sağlanıyor. Kadıköy’de Fenerbahçe Parkı Permakültür Bahçesi dışında kısa sürede irili ufaklı dört tane permakültür ve topluluk bahçesi oluşturuldu.

Özellikle çocuklar için doğa ile tanışma, bitkileri tanıma, üretim, dikim ve bakımlarını öğrenme ve çevre bilincinin kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen başka bir çalışma da fidan dikimi. Belediye “Senin De Dikili Bir Ağacın Olsun” isimli proje ile meyve fidanı dikmek isteyen tüm okullara destek oluyor.

Parklara çocuklarla birlikte meyve ağacı diken Kadıköy Belediyesi bu çalışmayı okul bahçelerine taşıdı. Kadıköy’de bahçesi uygun olan okullara hem meyve fidanı dikiliyor hem de topluluk bahçesi yapılıyor. Proje kapsamında Kadıköy’de 160 meyve fidanı dikildi.

Projenin bir diğer ayağı ise çocukların kendi bahçelerine fidan dikmesi. “Senin De Dikili Bir Ağacın Olsun” projesi kapsamında, çocuklar kendi bahçelerine belediye tarafınan verilen fidanları dikiyor. Meyve fidanının sorumluluğunu alan çocuklar, fidanın bakımını, sulamasını yapıyor ve fidanın büyümesini fotoğraflıyor. Çocuklar fidanların gelişimi ile ilgili de öğretmenlerine bilgi veriyor. Öğretmenler de belediye ile bu bilgileri paylaşıyor.

Permakültür bahçe çalışmalarına katılan ve çocuklarla birlikte fidan diken Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu projeyi çok önemsediklerini belirterek şöyle konuştu: “İnsan doğanın sahibi değil, doğanın bir parçası. Doğadaki tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız zaman hem kendi ömrümüzü hem de diğer canlıların ömrünü uzatmış oluyoruz. Doğayı koruduğumuz olan geleceğimiz de korumuş oluruz. Bunun için hepimizde sahiplenme duygusunun gelişmesi gerekiyor. Biz bu işe çocuklarla başladık. Çocuk doğayı tanıdığı, emek verdiği zaman koruyup sahip çıkabilir. Örneğin çocuklarımız parklara, okullarına ya da kendi bahçelerine meyve fidesi dikiyor. Bu fideler onları diken çocuklarla birlikte büyüyecek. Çocuklar o fidelerin bakımını yapacak, büyümesini, meyve vermesini izleyecek. Hep sorumluluk taşıyacak, hem de sahiplenecekler. Ağaç diken çocuklardan doğayı katleden yetişkinler çıkacağını düşünmüyorum. Bu çalışma aynı zamanda bir beton yığını haline getirilmek istenen kentimizde biyolojik çeşitliliği arttırmaya ve devamlılığına katkı sağlayacak bir çalışma.”

BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA MEYVE FİDANI

Şener Birsöz İlköğretim Okulu ve Kadıköy Belediyesi birlikteliğiyle Şener Birsöz İlkokulu’nda “Dikili Bir Ağacım Var Projesi” hayata geçirildi.

Şener Birsöz İlkokulu’nda 20 Nisan 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde elma, kiraz, ayva, armut gibi meyvelerden oluşan 110 fidan öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Meyve fidanlarına kavuşan öğrenciler kadar ebeveynlerin de heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Törende öğrenciler, ormanlar ve ağaçların önemi konusunda şiir ve yazılarıyla duygularını ifade ettiler. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yaptığı konuşmada, “Kadıköy Belediyesi olarak yaptığımız bu proje çok önemli bir proje. Sadece bunu çok az bir meyve ağacı olarak görmeyin. Bunu sizden örnek alıp, milyonlarca çocuk hayata geçirecektir. Bu anlamda çok başarılı bir proje. Hepinize projenizde başarılar diliyorum” diyen Aykurt Nuhoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE ÇOK MUTLU

Öğrencilerden Sıla Ceylan, “Hiç ağacım olmamıştı. İlk defa bir ağacım olduğu için mutluyum. Eve gidince fidanımı dikeceğim.” derken, meyve fidanını alan Mehmet Efe Gündüz, “İlk kez bir ağacım olacak. Çok heyecanlıyım. Yeri hazır. Teyzemlerin bahçesine dikeceğiz. Ben bakacağım. Annemin evde bir sürü çiçeği var. Nasıl bakılacağını öğreneceğim.” dedi.

Çocuklara fidan dağıtılmasından çok mutlu olduğunu, söyleyen Mehmet Efe’nin annesi Zeynep Gündüz de “Kadıköy Belediyesi çocukları sevindirdiği için teşekkür ederiz. Doğaya ağaçlar kazandırıldığı için çok mutluyuz. Allah razı olsun” dedi.

Sezai Ateş de kızı Ayşe Zehra’nın mutluluğuna tanık olurken, Ayşe Zehra ilk defa bir ağacı olacağını ve kiraz fidanı istediğini söyledi. Ayşe Zehra çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Velilerden Bülent Göl Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir çalışmaya katkıda bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederken, oğlu Ekin de Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Babası Yüksel Coşkun ile fidanını alan Onur da daha önce de ağaçları olduğunu, ağaçları, ormanları çok sevdiğini söyledi. Armut fidanı alan Onur, “Bahçemize dikeceğim. Sulayacağım, yetiştireceğim. Bir de erik fidanım olsaydı” dedi. Yüksel Coşkun da çocukların mutluluğundan ve doğa hakkında bilgilendirilmesinden çok memnun olduğunu, çok güzel bir fikir olduğunu söyledi. Öğrencilerden Batuhan Yüksel “Ağaç dikmeyi çok istiyordum. Bahçemiz var. Yeri hazır. Kiraz fidanı aldım” derken, torunu Batuhan’ın mutluluğuyla mutlu olduğunu ifade eden Nazan Çakar da Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Öğrencilerden Rana da bir ayva fidanı aldığını, fidanı hemen dikip sulayacağını söyledi ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

DOĞAYI TANIMALARI İÇİN

Okul Müdürü Adem Kırıştı, “Çocukların sofrasında yediği meyvenin nasıl sofraya geldiğini çocukların kendi gözleriyle, birebir yaşayarak görmesi en büyük mutluluğumuz” dedi.

Projenin derste ortaya çıktığını belirten Öğretmen İlhan Şimşek, “Çocuklara nohut ağacı gördünüz mü? diye sorduğumuzda sınıfın büyük bölümünün el kaldırdığını fark ettik” derken, çocukların doğayı tanıması için böyle bir proje başlattıklarını anlattı. Şimşek, “Dikili Bir Ağacım Var” projesi sayesinde betonlaşma arasında çocukların toprağa dokunacağını, kendilerinin ağaç yetiştireceğini doğaya, çevreye karşı daha duyarlı olacaklarını ifade etti.

Kadıköy Belediyesi’nin sürdürülebilir bir çevre anlayışı çerçevesinde biyolojik çeşitliliği arttırmaya ve devamlılığına katkı sağlayacak olan, meyve ağaçları dikimleri ile permakültür ve topluluk bahçeciliği çalışmalarını başlattığını belirten Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol Yılmaz, “Öncelikli amacımız; doğa ve insanların bir arada uyum içinde var olması, gıda, enerji, barınma gibi temel insan ihtiyaçlarının sürdürebilir çevre anlayışı ile karşılanması gerektiği bilincine ulaşılması. Amacımız, özellikle çocuklar için doğa ile tanışma, bitkileri tanıma, üretim, dikim ve bakımlarını öğrenme ve çevre bilincinin kazandırılmasına katkı sağlamak” dedi.

OKULLARA MEYVE AĞACI

Kadıköy Belediyesi ilçedeki okullardan gelen talepler doğrultusunda ağaçlandırma ve bahçe çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ile okul bahçesine 10 adet meyve ağacı, İnönü İlkokulu ve Kaptan Hasanpaşa İlkokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı, 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.

Öğrencilerle birlikte 15 parkta toplam 83 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.

İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası öğrencileri ile 10 adet meyve ağacı, Fenerbahçe Çocuk Yuvası öğrencileri ile kreş bahçesine 6 adet meyve ağacı, Bahriye Üçok Ekolojik Kreşi öğrencileri ile kreş bahçesine 12 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.

Sahrayıcedit Sosyal Yaşam Evi bahçesine yaşlılar ve çocuklar ile birlikte 5 adet meyve ağacı, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi çocukları ile birlikte bahçelerine 5 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.

Adımını yeşil atan okullar projesi kapsamında, enerji ve suyunu azaltan, atıklarını geri dönüştüren okullardan olan Zühtüpaşa İlkokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı, Bahariye Ortaokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı, Moda İlkokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.

PERMAKÜLTÜR BAHÇELERİ

Kadıköy Belediyesi, okullarda permakültür ve topluluk bahçeciliği çalışması da yaptı. Permakültür ve topluluk bahçesi yapılan yerler şöyle:

Fenerbahçe Parkı’nda 1.200 metrekare

- İnönü İlkokulu ve Kaptan Hasanpaşa İlkokulu bahçesinde 150 metrekare

- 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi bahçesinde 120 metrekare

- Eğitim Mahallesi’nde kompost yapımı ve permakültür eğitim ve atölyelerinin olduğu, içinde permakültür alanı da bulunan ve 1.500 metrekare alan.