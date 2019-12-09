Çocuklardan temiz çevre için öneriler

Çevreci Çocuk Çalıştayı’na katılan öğrenciler temiz enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kirliliği ve temel afet bilincini tartıştı. Çocuklar, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını ve geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgilendirme çalışmaları yapılmasını önerdi

Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde bir yıldır, “Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim” projesi yürütülüyor. Projenin amacı; Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul ile ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilere bilimden faydalanma alışkanlığı kazandırmak ve teknoloji tabanlı üretim anlayışını ortaya çıkarmak. Ekolojik atölyelerin düzenlendiği bu projede aynı zamanda öğrencilere çevreci çözümler konusunda farkındalık eğitimleri de veriliyor.

Proje kapsamında bu defa 5 Aralık Perşembe günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de “Çevreci Çocuk Çalıştayı” düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ile 100. Yıl Altın Lions Kulübü ve Yeşilbahar Kulüpleri’nin işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, İnönü İlkokulu ve İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu’ndan 50 öğrenci katıldı.

SU KİRLİLİĞİLİ, TEMİZ HAVA...

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla düzenlenen Çevreci Çocuk Çalıştayı'nda çocuklarla temiz enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kirliliği ve temel afet bilinci temaları konuşuldu. Tematik parkların ve ekolojik merkezlerin arttırılması önerisinde bulunan öğrenciler sera gazlarının etkisiyle birlikte iklim değişikliğinin arttığını ve buzulların erimeye başladığını ifade ettiler ve şu önerilerde bulundular: “Bisiklet kullanımı ve toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılsın. Geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılsın.”

ÖĞRENCİLERDEN ÖNERİLER

Su kirliliği konusunda da tartışmaların yapıldığı çalıştayda plastik atıklar ve petrol sızıntıları nedeniyle su kaynaklarının kirlendiği görüşü paylaşıldı. Öğrenciler, su kirliliğinin önüne geçilebilmesi için “Atık yönetimi planlı yapılmalı, ekolojik tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı, kanuni yaptırımlar arttırılmalı ve insanlara bu konuda farkındalık eğitimleri verilmeli” önerilerinde bulundular.

Bir başka öğrenci grubu da çevreci çözümler için yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması önerisinde bulundu. Afet yönetiminin de konuşulduğu çalıştayda deprem, sel, yangın ve şiddetli fırtınalarda nasıl davranılması gerektiği tartışıldı.

FİKİRLERİNİ UYGULADILAR

Çalıştayın sonunda fikirlerini materyaller kullanarak modelleştiren öğrenciler, güneş paneliyle çalışan bir oyuncak, buhar gücüyle çalışan mini tekne, lambaya enerji veren bir rüzgar gülü, el jeneratörü, su arıtma kiti ve havayla çalışan araba yaptı. Çalıştayı ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da çocuklarla sohbet ederek, öğrencilerin önerilerini dinledi.

Etkinliğin sonunda çalıştaya katılan çocuklara Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde oynanan çocuk oyunlarından biletler hediye edildi.