Çocuklar rüzgâr türbini yaptı

Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim Atölyesi’ne katılan İnönü İlkokulu 4D sınıfı öğrencileri rüzgâr türbini yaptı

Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi, yetişkinlere ve çocuklara yönelik atık yönetimi, iklim değişikliği, ekoloji ve doğal yaşam gibi konu başlıkları çerçevesinde hafta içi ve hafta sonu hem öğreten hem de eğlendiren atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Bu atölyelerden birisi de 8-14 yaş aralığındaki çocuklara çevreci çözümler oluştururken bilimden faydalanma alışkanlığı kazandırmak, teknoloji tabanlı üretim anlayışını ortaya çıkarıp erken yaşta üretime yönelik becerilerini geliştirmek, temiz enerji ve geri dönüşüm uygulamaları konularında bilgi vermek amacıyla yola çıkan Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim Atölyesi. Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi Gizem Yumuşak ile Fizik Mühendisi Aylin Aydın’ın eğitmen olarak yer aldığı atölyenin 27 Kasım Çarşamba günü misafirleri İnönü İlkokulu 4D sınıfı öğrencileriydi.

“RÜZGÂR TÜRBİNİ YAPTILAR”

İlk olarak yenilenebilinir enerji kaynaklarının neler olduğunu sorarak atölyeyi başlatan Fizik Mühendisi Aylin Aydın, soru ve cevap kısmının ardından çocuklara yenilenebilir enerji kaynaklarını anlatan kısa bir film izletti. Eğitmen Aylin Aydın, filmin ardından güneş, rüzgâr ve su enerjisinin önemi ile ambalaj atıklarının, atık pillerin ve bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bilgiler ışığında çocuklar materyaller kullanarak grup çalışması ile rüzgar türbini yaptı; elektrik enerjisinin nasıl ortaya çıktığını öğrendi. Yeni bir şey öğrenmenin ve üretmenin verdiği mutluluk gözlerinden okunan çocuklar, Ekolojik Robot Terra ile birlikte atık pillerin, ambalaj atıklarının ve bitkisel atık yağların toplanma süreçlerini eğlenceli bir şekilde gözlemledi.

“PROBLEM ÇÖZME YÖNÜ GELİŞİR”

Alternatif eğitim yöntemlerini kullanarak geri dönüşüm uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının anlaşılmasına katkıda bulunmanın atölyenin amaçları arasında yer aldığına dikkat çeken Çevre Mühendisi Gizem Yumuşak, atölyenin çocuklara kazandırdıklarını şöyle sıraladı; “Analitik düşünme, problem çözme, iletişim, takım çalışması becerileri gelişir. Gerçek durumu inceler. Gerçek durum ile uygulama örneği arasında bağlantı kurar. Enerji korunumu, aktarımını açıklar ve enerjinin bir türden diğerine dönüşebileceği çıkarımını yapar. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını (maliyet, çevre kirliliği vb) toplum, teknoloji ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak karşılaştırır.”

Ekolojik Robot Terra İle Uygulamalı Bilim Atölyesi ile merkezdeki diğer atölyeler ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için telefon numarası (0216) 356 25 82.