Çocuklar doğa için biraraya geldi

Tek amaçları doğayı korumak olan öğrencilerin İstanbul'dan Azerbaycan'a kadar uzanan yolculuğu bir projede buluştu

Sağlık açısında olmasa bile fiziki ve psikolojik olarak pandemiden en çok etkilenen kesim çocuklar oldu. Okullarına gidemediler, arkadaşlarıyla görüşemediler, sokağa çıkmaları sınırlandı, kapalı alanlarda yani evlerde uzun süreler yaşamak zorunda kaldılar.

Dış dünya ile iletişimlerinin böylesine kesildiği bir dönemde doğaya ve çevreye duyarlı çocuklar İstanbul’dan Azerbaycan’a kadar uzanan yolculuğu olan bir projede buluştu ve eTwillage kuruldu. Çevre kirliliği konusunda bir farkındalık yaratmayı, doğal kaynakların korunmasını amaçlayan proje “Bilinçli öğrenci, bilinçli gelecek” düşüncesinden hareketle okullarımızdan evlere, sokaklara, uzanan bir serüveni anlatıyor.

İstanbul’un farklı ilçelerinden ve Azerbaycan’dan olmak üzere toplam 10 okulun katıldığı projede Kadıköy’den Zühtüpaşa İlkokulu, Mehmet Karamancı İlkokulu, Cenap Şahabettin İlkokulu, Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bostancı İlkokulu yer alıyor.

Projenin logosunu, posterini hatta sloganını bile öğrencilerin hazırlayıp, demokratik bir ortamda seçerek karar verdikleri eTwillage projesi küçük yaşta çevre bilinciyle yetişen öğrencilerin ileride doğayı koruyacak birer çevre gönüllüsü olmasını hedefliyor. Çevrenin korunmasına dair fikir alışverişinde bulunan çocuklar, aynı zamanda üretip sosyalleştikleri proje kapsamında online toplantılar, resim sergileri, poster çalışmaları gibi aktiviteleri hayata geçiriyor.