Çocuklar bilinçleniyor, çevreye sahip çıkıyor

Kadıköy Belediyesi, çocuklarda ve ailelerinde atık yağların çevreye verdiği zararlar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla “Okullar arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması” düzenliyor

Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için çalışmalar yapan ve projeler üreten Kadıköy Belediyesi, geleceğimize sahip çıkmak için okullarda çocuklara ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, organik atıklar ve atık yağlar konusunda eğitimler veriyor. İklim değişikliğinin etkileri, tohum, su hasadı gibi konularda da ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunuluyor.

Bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlardan yola çıkan Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evsel nitelikli bitkisel atık yağların toplanmasını sağlayarak çevreye verilen zararların engellenmesi, hem çocukların hem ebeveynlerin konu hakkında farkındalık kazanmaları için “Okullar arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması” düzenliyor. 4 Kasım’da başlayan 15 Mayıs’a kadar devam edecek olan yarışmaya, Kadıköy ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılabilecek.

Bitkisel atık yağlar, yarışmaya katılmak isteyen okullara yerleştirilecek atık yağ toplama bidonlarında biriktirilecek. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali’nde en çok atık yağ toplayan ilk üç okul, belirlenen ödül listesinde yer alan hediyelerle ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen okullar ayrıntılı bilgi için (0216) 414 38 15 No’lu telefon numarasını arayarak, Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebilir.

ATIK YAĞLARIN ZARARLARI

İnsan sağlığına zarar verir

Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bekleyen yağın peroksit değeri yükselerek oksitlenir ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Kızartmalarda kullanılan bitkisel yağların tekrar kullanılması mide ve kolon kanseri gibi hastalıklara sebep olmakla birlikte, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde arttırabilir.

İçme sularına zarar verir

1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Toksik özelliğe sahip bu yağlar yeraltı sularına karışarak kısıtlı olan temiz su kaynaklarını içilemez hale getirir. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Akarsuları, gölleri ve denizleri kirletir

Atık bitkisel yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Denizlere ve göllere ulaşan atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen geçişini önler, zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Balıklara ve diğer su canlılarına zarar verir ve denizanası oluşumunu arttırarak kirliliğe neden olur.

Evdeki atık su borularını tıkar

Kullanılmış kızartmalık yağların lavaboya dökülmesi durumunda bu yağlar kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olur

Şehir kanalizasyon sistemini tahrip eder

Kanalizasyon sistemi içindeki katı atıkları boru yüzeylerine yapıştırarak tıkanıklıklara sebep olur. Yoğun yağışlarda taşkın ve sel olmasının ve hatta bu sebeple can kayıplarının olmasının da en büyük sebeplerinden.