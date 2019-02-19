Çevre Festivali’ne başvurular başladı

Kadıköy Çevre Festivalinin üçüncüsü 24 – 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’nin en geniş katılımlı ve en kapsamlı çevre buluşması için son başvuru tarihi 11 Mart 2019.

Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm kurum ve inisiyatiflerin katılımına açık olan Kadıköy Çevre Festivali’nin üçüncüsüne “Betonu Kırmak! Toprakla Buluşmak!” sloganıyla çağrılar başladı.

İlki 2017 yılında düzenlenen ve iki yılda 50.000 ziyaretçiyi ağırlayan festival bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. 24 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek çevre festivali, doğayı odağına alan tüm bileşenleri bir kez daha biraraya getiriyor.

Kadıköy Belediyesi’nden “Kadıköy’den Tüm Gezegene: Betonu Kırmak! Toprakla Buluşmak! Yakıt Değil Toprak!” başlıklı çağrıda şöyle deniyor: “2019 Kadıköy Çevre Festivali’nde iklim değişikliği etkilerinin yanı sıra kentlerimizde kaybettiğimiz “toprak” alanlarımızı yeniden üretecek (reclaim) bir yönelimi hedefliyoruz. Ülkemiz ve dünyadaki toprak, yeşil alan mücadelelerine dikkat çekmeyi; “Betonu Kırmak! Toprakla Buluşmak!” sloganlarında birleşmeyi arzuluyoruz.”

Ekolojik yaşama dair birikim ve deneyimlerin paylaşılacağı festivalde atölye, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, kitap okuma, drama, sergi, konser gibi herkesin ilgisini çekebilecek çok sayıda etkinlik yer alacak. Katılımcı kurumların stantları ile yer aldığı festival programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine katılımcılarla birlikte oluşturulacak.

Festivalde stant açmak, etkinlik düzenlemek (atölyeler, konserler, paneller, tiyatrolar, doğa gözlemleri gibi ) isteyen herkesin http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurması yeterli. Başvuru için son tarih 11 Mart 2019.