Kadıköy Çevre Festivali’ne başvurular başladı. Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm inisiyatiflerin katılımına açık olan festivale son başvuru tarihi 10 Nisan

Kadıköy Belediyesi'nin çağrısıyla geçtiğimiz yıl 97 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif tarafından yapılan Kadıköy Çevre Festivali hazırlıkları başladı.

2017 yılında 20 bin kişiyi ağırlayan Kadıköy Çevre Festivali bu yılda Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. 31 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihlerinde 4 gün boyunca doğayı odağına alan tüm bileşenleri bir kez daha bir araya getiriyor.

Kentte ekolojik yaşam temasının öne çıkarılacağı festivalde, atölye, söyleşi, doğa gözlemi, konser gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. Yediden yetmişe her yaştan katılımcıya açık olan festivalde herkesin ilgisini çekebilecek atölye ve etkinlikler düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen 97 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin katıldığı Kadıköy Çevre Festivali bu yıl da yine imece usulü yapılacak. Festivalde stand açmak, etkinlik düzenlemek (atölyeler, konserler, paneller, tiyatrolar, doğa gözlemleri gibi ) isteyen herkesin başvuru için http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki formu doldurması yeterli. Başvuru için son tarih 10 Nisan 2018.

Kadıköy Çevre Festivali’ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Çevre Festivali ilgi gördü. Katılımcılarla birlikte çok zengin bir festival programı oluştu. Çok sayıda söyleşi ve atölye yapıldı. Doğaya emek veren kurumların bir araya gelmesi hep birlikte kentte ekolojik yaşamı konuşmak tartışmak çok önemli. Çünkü doğayı korumak sadece yerel yönetimlerin meselesi değil hepimizin meselesi. Doğayla uyum halinde yaşamalıyız. Bunu da hep birlikte tartışarak, konuşarak yapabiliriz. Çevre Festivali’ne bu yıl daha fazla katılımla olacağına inanıyorum. Doğayla uyum içinde yaşayacağımız bu kültürü öğrenme, tartışma olanağı bulacağımız festivale herkesi bekliyoruz.”