Çevre Festivali'ne Büyük İlgi

Kadıköy Belediyesi doğaya dair sözü olan doğa savunucularını ikinci kez Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getirdi.

Kadıköy Belediyesi doğaya dair sözü olan doğa savunucularını 2’inci kez Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getirdi. Bu yılki temanın ‘Marmara Denizi’ndeki Kirlilik ve Biyolojik Çeşitlilik” olduğu festivalde, Bergama’dan Ovacık’a, Munzur’dan Yırca’ya kadar çevre mücadelesinde yer alan 68 grup festival alanında yer aldı.Her yaştan İstanbullu'nun büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oluyor.

ATÖLYELERLE KUŞAKTAN KUŞAĞA DENEYİM AKTARIMI

‘Doğaya emek ver’ sloganı ile düzenlenen festivalde her kurumun kendi mücadelesi ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği stantlar yer alıyor. Tohum takası, bez torba yapımı, bisiklet sürüşü, peynir atölyesi gibi atölyelerin düzenlendiği festivalde zehirsiz temizlik maddeleri yapımından taş boyama atölyesine, ekşi maya yapımı, kaktüs yetiştiriciliğinden saksıda bostan atölyesine ilginç atölyeler gerçekleştiriliyor.

31 Mayıs Perşembe günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başlayan 4 günlük festival 3 Haziran Pazar günü son bulacak.

Her yaştan insanın atölye, sergi, konser gibi etkinliklere katıldığı festivalde deniz kirliliği, madenler, nükleer enerji, beslenme, kentsel dönüşüm gibi doğayla ilgili pek çok konu tartışıldı.

Festivalin son günü olan Pazar günü “Geçmişten Geleceğe Denizlerimiz” panelinde Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yard.), Gökhan Karakaş (Milliyet Gazetesi Muhabiri), Serco Ekşiyan, Kenan Gedikli (Geleneksel Balıkçılık Derneği), Metin Karadağ (Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı),İlyas Torlak (İstanbul Balık Üreticileri Koop. Başkanı) yer alacak. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun katılacağı “Çevre Hakkı” söyleşisinin yanı sıra, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme”, “Hava Nasıl Buralarda?”, “İki Pedal Bir Kent” gibi iklim, gıda, kent konulu söyleşiler yapılacak.

68 ÇEVREYE DUYARLI ÖRGÜT FESTİVALDE

‘DENİZLERİMİZ TEHDİT ALTINDA’

Festivale dair konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ‘’İstanbul denizlerle çevrili bir kent. Kirlenmeden dolayı denizlerimizdeki canlılar tehdit altında. Sayıları ve türleri her geçen gün azalıyor. Marmara Denizi geçmişte 200’e yakın canlı türünün yaşadığı bir denizdi. Şu anda sadece 7 çeşit balık türü bulunuyor. Çok fazla bina, gökdelen, alışveriş merkezi yapılmasıyla beraber ısı koridorları oluşuyor; kentin ısısı yükseliyor. Kentin içindeki doğal yeşil alanlar ortadan kalkıyor’’ dedi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez “Kentte Ekolojik Yaşam” ana teması ile düzenlenen festival 20 bin kişiyi ağırlamıştı.