Bu festival çiçek açtırıyor

Türkiye’nin çiçekçilikte önde gelen yerlerinden olan İzmir’in Bayındır ilçesinde çiçek festivali başladı. 20. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nin onur konuğu olan Kadıköy Belediyesi, festival öncesi Bayındır Belediyesi ile birlikte Kadıköy’ü çiçeklendirdi

İzmir’in Bayındır ilçesi, ülkenin çiçek ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyor. Bu nedenle de 20 yıldır Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali düzenleniyor ve yüz binlerce kişiye bu güzel ilçenin çiçekleri tanıtılıyor.

Bu yıl 3-7 Mayıs günleri arasında düzenlenen 20. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nin onur konuğu ise Kadıköy Belediyesi oldu. Festival öncesinde Kadıköy Belediyesi, Bayındır Belediyesi yetkililerini konuk etti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, Bayındır’dan gelen 5 bin çiçeği Kadıköylülere dağıttı.

30 Nisan Pazar günü yolu Kadıköy çarşıya düşenler, Bayındır’dan gelen kıymetli çiçeklere sahip olma şansı yakaladı.

KADIKÖY BELEDİYESİ FESTİVAL’DE

Kadıköy Belediyesi de Bayındır Çiçek Festivali’ne katıldı. Eskişehir’in “Onur Konuğu İl”, Kadıköy’ün ise “Onur Konuğu İlçe” olarak katıldığı festivalin açılışı Bayındır sokaklarında yapılan geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin yürüyüşünü Bayındır İlçe Stadı’nda tamamlamasının ardından burada açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarımın desteklenmesinin bölge ekonomisine büyük katkı verdiğine dikkat çekerek “Bu katkının bütün Türkiye’ye örnek olması gerekiyor. Kırsal kalkınma projelerine destek verdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomik olarak geliştikçe daha mutlu bir ülke olacağız” şeklinde konuştu.

“BAYINDIR ÇİÇEĞİ DÜNYADA TANINIYOR”

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kırsala ve üreticiye verdiği desteğin altını çizerek Bayındır Çiçek Festivali’nin Kocaoğlu’nun bu desteğiyle gelişip büyüdüğünü vurguladı. Ufuk Sesli şunları kaydetti: “Bugün 20 yaşındaki festivalimiz artık delikanlılık çağlarında. Sadece İzmir’de, Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde Bayındır çiçeği tanınıyor. Bunu daha da geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Korosu da bir konser verdi. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak Bayındır Çiçekçilik Festivali kapsamında konserler ve gösterilerin yanı sıra her yıl olduğu gibi “En Güzel Stant/Bitki Yarışması”, “En Güzel Balkon Yarışması”, “En Lezzetli Çiçek Reçelleri Yarışması” da düzenlenecek. 5 gün sürecek festival 7 Mayıs pazar günü düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.