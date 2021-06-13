"Bu bir demokrasi mücadelesidir"

Karadeniz'de yapılan HES ve taş ocağına karşı çıkan çevreciler, "Suyuna, ormanına, doğana sahip çık" sloganı ile Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul Rize Masası ve Artvin Çevre Platformu, Karadeniz'de yapılan HES ve taş ocağına karşı Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir ayara gelerek ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de çevre katliamı yaşanmakta olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Artvin Çevre Platformu üyesi Gürsel Kaya, çevre katliamına Karadeniz halkının karşı çıkmasına ve yargı kararlarına rağmen devam eden çevre tahribatına dur demek amacıyla 120 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün imzasıyla “Yaşama ve Yaşam Yerlerimize, Karadeniz’imize Sahip Çıkıyoruz” şiarıyla bir bildiri yayınladıklarını söyledi.

"KARADENİZ BÖLGESİ YAŞANMAZ HALE GELMEKTEDİR"

Kaya, "Dünyanın en güzel ve en zengin ekosistemlerinden birçoğuna ev sahipliği yapan Karadeniz bölgemiz, para hırsının, yanlış ve çıkarcı yönetim anlayışının sonucunda yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Çevreye etkisi düşünülmeden ve canlıların yaşamını dikkate almadan yapılan uygulamalar, Karadeniz bölgesini gün geçtikçe daha yaşanmaz bir hale getirmektedir" dedi.

"PANDEMİ FIRSATA ÇEVRİLDİ"

Kaya, "Denizin kucağında Karadeniz otoyolu, dağların başında yeşil yol ve çok sayıda madencilik faaliyetleri, taş ocakları, denizin doldurulması, ormanların yok edilircesine kesimi, nükleer santral ve farklı enerji tesislerinin bu bölgede yoğunlaşması ile Karadeniz Bölgesi’ndeki geleceğin sigortası, kadim doğal varlıklar yok olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulamalar karşısında yapılan hukuki itirazlar, her şeye rağmen çevre lehine oluşan yargı kararları ise uygulanmamaktadır" diyen Kaya, "Bölge halkının yaygın bir şekilde karşı çıkması yanında yargı kararlarının da varlığına rağmen, pandemiyi de fırsat bilen şirketler güvenlik güçlerinin yardımıyla tahribata fütursuz bir şekilde devam etmektedir" diyerek tepki gösterdi.

"ÇEVRE MÜCADELESİ BİR ADALET MÜCADELESİDİR"

Kaya, "Artık Karadeniz’deki mücadele yalnızca bir çevre mücadelesi değil, bir demokrasi, insan hakları, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Karadeniz bölgesi uzak bir diyar değil bir vatan toprağıdır ve hepimizindir" diyerek herkesi bu mücadeleye dahil olmaya davet etti.

"SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ"

İstanbul-Artvin masası başkanı Necat Ekşioğlu ise, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, nerede bir katliam yapıldıysa doğa severler karşı çıkacaktır. Sonuna kadar karşı çıkacağız. Kolluk kuvvetleri 1800 nüfusu olan İkizdere'de OHAL ilan etti" dedi.