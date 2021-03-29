Bisikletli Kanal İstanbul eylemi

Ya Kanal Ya İstanbul İnisiyatifi, bisikletleriyle Bostancı’dan Kadıköy’e gelerek burada bir basın açıklaması yaptı ve imar planları onaylanan projeye karşı eylemlerine devam edeceklerini duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylanıp askıya çıkarıldığını açıkladı. Ya Kanal Ya İstanbul İnisiyatifi de 27 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de projeye karşı biraraya geldi.

Bostancı İskelesi önünde saat 15.00’da buluşan grup, buradan Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’ne kadar bisiklet sürdüler. Kanal İstanbul projesine karşı dövizler taşıyan grup, Rıhtım Meydanı’nda bir açıklama yaptı.

“DOĞAYLA SAĞLIKLA İNATLAŞMA OLMAZ”

Grup adına açıklamayı yapan Rüya Kurtuluş, “Bugün burada İstanbul için toplandık” sözleri ile başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Kadim şehir talan edilmesin, nefes veren ormanları yok edilmesin diye Kanal İstanbul’a karşı Kadıköy’deyiz. Orhan Veli, ‘İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı’ demiş. Gözlerimizi kapatalım hep beraber ve hatırlayalım. Deniz var hemen yanımızda Haydarpaşa Garı var, orası bir tren garı. Karşıya geçelim Süleymaniye, Ayasofya... Karşısında Galata. Gecekondu mahalleleri; Okmeydanı, Gazi… Kuzeye gidelim; Belgrad ormanları, kuzey ormanları, su kaynaklarımız, Terkos Gölü. İstanbul bizim şehrimiz. Milyonlarca insan burada yaşıyoruz. Bu şehirde nefes alarak, insanca yaşamak istiyoruz. Bu projeyi yapmak isteyenlerse en az bir milyon nüfus yerleştirmek istiyor. Baharın ilk günlerinde bunu anlatmak için toplandık. Böyle salgın koşullarında bu ülkenin Cumhurbaşkanı ‘İnadına yapacağız’ diyor. ‘Milyonlarca lirayı buraya harcayacağız’ diyor. Biz diyoruz ki; doğayla, sağlıkla inatlaşma olmaz. Bu bütçe salgın için, işçiler için, halk için harcanabilir.”

‘MALİYETİ KARŞILAMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Kurtuluş’un ardından İstanbul Tabip Odası’ndan Nazmi Algan bir konuşma yaptı. Algan, halk sağlığını tehdit ettiği için de projeye karşı olduklarını belirtirken, Kanal İstanbul’un yaratacağı tahribatı şu sözlerle anlattı: “Hafriyat olacak, bunun yarattığı toz duman bizi tehdit edecek. Havalimanı yapılırken 34 işçi öldü. İşçi sağlığı yönünden problemler olacak. Atıklar, gürültü kirliliği… Hepsini akılda tutmak lazım. Patlamalar yapılacak, çok büyük tahribat oluşacak. İstanbul zaten deprem şehri. Bütün bunlarla ilgili bilim insanlarının raporları dikkate alınmıyor. Tarım arazileri ortadan kalkacak, gıda tekellerin eline bırakılacak, çiftliklerde üretilen ürünler ortadan kalkacak. Sular kirlenecek, gölün ortasından kanalı geçirmeye çalışacaklar. Muazzam dip kirliliği olacak Marmara Denizi’nde. Bir de 1 milyon kişinin yaşayacağı yeni kentten söz ediliyor. Tüm bunlar sosyal hayat ve sağlık yönünden karşı olduğumuz şeyler. Sağlığa da halka da hiçbir yararı olmayacak. İş kanaldan da çıktı. Oturma yerlerine dair rant haline geldi. Bakan, bugün tekrar ‘Yapacağız’ diyorsa da maliyeti karşılamaları mümkün değil. Bu proje Türkiye ve İstanbul için bir yıkım projesi.”

“8 DAVA AÇTIK, KARŞILIK VERDİK”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası adına eyleme katılan Ömür Yaşayan ise “Biz her zaman karşılarına çıkacağız. Cerattepe'de karşılarına çıktık, direndik aşağı bakmadık. Yeşil Yol projesinde Havva ile Gönül ile birlikte direnmeye devam ettik. İlk değil Kanal İstanbul, HES’lere dur dedik, madene karşı da dur dedik. Akkuyu’da nükleere de hayır dedik ve devam edeceğiz. En başından itibaren oda olarak bu projenin halktan, emekten yana olmadığını, kendi sermaye sınıfları açısından kullanılacağını söyledik. Su projesi olmadığını, yaşam alanlarımızı tahrip edeceğini, inşaatlarla birlikte havamızın da kirleneceğini söyledik. Oda olarak sekiz tane dava açtık. Karşılık verdik ve vermeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.

Boğaziçi Dayanışması’ndan bir öğrenci ise şu mesajı paylaştı: “Gençlerin, kadınların, hak sahiplerinin haklarını hiçe sayanlara karşıyız. Sermayeye kar ettirme çabası olarak görüyoruz. Kampüslerimizden kentlere hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz. Kayyumlara karşı, yaşasın hayat diyoruz.”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da “Ekonominin battığı, sağlığın ne hale geldiğini gördüğümüz bu tabloda Kanal İstanbul gibi gereksiz, değişmesi mümkün olmayacak sonuçları olacak projeye karşı buradayız. Yapılırsa tarım alanlarımız yok olacak, ekonomimiz batacak, su havzalarımız yok olacak. Biz bunlara hayır demek için buradayız.”

Eylemde bir de resim sergisi açıldı.