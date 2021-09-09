Barajlardaki doluluk oranı düştü

Yaz aylarının yağışsız geçmesiyle birlikte İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı düştü. İSKİ’nin verilerine göre, nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80.82 iken, eylül ayında bu oran yüzde 60’ın altına indi

Geçtiğimiz ocak ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına inmiş, İSKİ’nin güncellediği tabloya göre 2020’nin Aralık ayı yılın en kurak ayı olarak kayda geçmişti. Kar ve yağmur yağışlarıyla beraber nisan ayına kadar barajlardaki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmıştı. Ancak yaz mevsiminde yağışlar azaldı ve su seviyeleri yüzde 22 oranında düştü. İSKİ’nin verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 9 Eylül verilerine göre yüzde 55 seviyesinde.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı dört ayda toplam olarak yüzde 22 seviyesinde düştü. Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 85.6, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 2.53 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 24.85, Terkos'ta yüzde 62.47, Sazlıdere'de yüzde 28.95, Alibey'de yüzde 24.94, Büyükçekmece'de yüzde 50.37, Darlık'ta yüzde 56.94, Elmalı'da yüzde 67.92, Kazandere'de yüzde 9.29 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK AĞUSTOSTA

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 6 Eylül itibariyle 490 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Ağustos ayı içerisinde kente verilen su miktarı 240 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da ağustos ayında ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su tüketildi. İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2.26 milyon metreküpten, 2.92 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

NASIL TASARRUF YAPILIR?

Türkiye’de hanehalkı su tüketim gün geçtikçe artış gösteriyor. 2016 yılında; yüzde 10 olan hane halkı tüketim payının; 2023 yılında artan nüfus ile yüzde 16 seviyesine çıkması bekleniyor. İstanbul, nüfus yoğunluğuna göre Türkiye’nin en çok su tüketen ili. Yılda ortalama 1 milyar metreküpten fazla su tüketiliyor. Su tüketiminde nüfus önemli olsa da sıcaklık, kullanım alışkanlıkları, tarımsal ve turistik faaliyetler ve kayıp/kaçak oranı da belirleyici olabiliyor.

Peki su tasarrufu nasıl yapılır? İşte İSKİ’nin önerileri:

-Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

-Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan makineler tercih edilebilir.

-Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir. Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.

-El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında sular boşa akıtılmamalıdır. Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ya da akşamın geç saatleri tercih edilebilir.

-Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

-Bulaşık ve çamaşırlar, makineler dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

-Sifonlar, gerektiği kadar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konulabilir, her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.