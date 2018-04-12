Baharı barınaktaki hayvanlarla karşıladılar

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’nun kuruluşunun 18.yılında düzenlendiği “Bahara Merhaba!” etkinliğinde gönüllüler ve Darüşşafaka öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldi



Sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalığı arttırmak için kurulan Kadıköy Hayvan Dostları Platformu on sekizinci yılını Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde kutladı. Etkinlikte geliri sokak hayvanlarına ve Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ne bağışlanmak üzere kermes düzenlendi. Kermese katkı sunan ve etkinliğe katılanlar sadece platform görevlileri değildi. Darüşşafaka öğrencileri de yemekhanelerinde yaptıkları börekleri kermeste satarak sokak hayvanlarına umut oldu.

“İLK YEREL-SİVİL İŞBİRLİĞİ”

Gazetemize konuşan Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’ndan Pınar Satıoğlu, “Yirmi sene önce açılan Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde açılıştan beri gönüllü olarak çalışıyorum. İlk başta bireysel olarak geliyorduk; daha sonra 2001 yılında Kadıköy Hayvan Dostları Platformu adı altında bir çatı oluşturduk. Türkiye’de ilk yerel yönetim sivil toplum işbirliğidir bu. Bu sene 18.yılımızdayız. Başladığımızda sayımız çok azdı fakat şimdi yüzlerce gönüllümüz var.” sözleriyle platformu anlattı.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Satıoğlu şöyle söyledi: “Her hafta Pazartesi’den Pazar’a sabah 9.00 akşam 3.00 arasında gönüllülerimiz burada görev yapıyorlar. Her ayın ilk cuması sabah saatlerinde belediye yetkilileriyle aylık değerlendirme toplantımızı yapıyoruz. Kaç sahiplendirme yapıldığı, bu sahiplendirme sayılarının nasıl arttırılacağı, hayvan hakları mücadelesindeki son gelişmeleri konuşuyoruz. 2008 yılında “kadikoyunkopekleri.org” adlı internet sitesini kurduk ve buradan birçok yeni gönüllüye ulaştık. Sosyal medyanın da etkisiyle son yıllarda gönüllülerimiz sürekli artıyor. Böylece yüzlerce kaybolmuş köpeği hemen bir iki gün içinde sahibine kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir de maalesef sahibinin terk ettiği köpekler var. Onlar da bakım evinde kesinlikle yaşayamıyorlar ortama alışkın olmadıkları için. Onlara gönüllülerimiz aracılığıyla yeni yuvalar buluyoruz.”

DUYARLILIK ARTTI

Asıl amaçlarının insanların sokak hayvanlarına karşı farkındalığını arttırmak olduğunu söyleyen Satığlu eskiye göre duyarlılığın arttığını, “Bu yayınlar insanları çok fazla etkiliyor. Yeterli değil ama en azından insanlar artık evlerinin önüne bir kap mama bir kap su koyuyorlar. Onun dışında okullarda sosyal sorumluluk projeleri gelişti. Üniversiteler sosyal sorumluluk derslerinde barınaklarda 54 saat çalışma öngörüyor. Buraya her gün okul zamanlarında üç dört gönüllü öğrenci geliyor. Kimisi istemeden gelse bile buraya geldikten sonra bizden ayrılmak istemiyorlar.” sözleriyle açıklıyor.

“YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLMALI”

Kadıköy Belediyesi Barınak ve Hayvan Hakları Koordinatörü Elif Narin, etkinliği gazetemize, “Yıllardır Kadıköy Belediyesi Barınağı’nda birlikte çalıştığımız gönüllülerin 18.yıl kuruluş yıldönümü. 18 yıldır gönüllülerimizle uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Bu bir belediyenin ve bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına güzel bir örnek teşkil ediyor. Bunu kutlamak istedik. Gönüllülerimiz burada kermes masaları açtılar. Darüşşafaka öğrencileri geldi. Burada hem hayvanlara yakınlaşıyorlar hem de kulübe boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Kermeste elde edilecek gelir burada barınağın ihtiyaçları için kullanılacak.” sözleriyle anlattı. Narin, oluşturulan düzenin diğer yerel yönetimlere örnek oluşturması gerektiğini, diğer belediyelerin de hayvanlarla ilgili konularda sivil toplumla işbirliği içinde çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.

“KENDİMİ ADADIM”

Etkinliğe katılan Darüşşafaka öğretmeni Nilay Nurek, Darüşşafaka olarak hayvanlarla ilgili birçok çalışma yaptıklarını belirterek, “Ben küçüklüğümden beri burada gönüllü olarak çalışıyordum zaten. Öğretmenliğe başlayalı on bir yıl geçti. Hayatımı çocuklarda eğitimin yanı sıra bu duygularının gelişmesi, hayvanlara sevgi ve saygı çerçevesinde yetişmeleri adına hayvanlarla öğrencilerle tanıştırmaya adadım. Bu konuda birçok proje üretmeye çalışıyorum. Okulda da yaptığımız çalışmalar var. Bizim yemekhanemizde artıklar hayvanlara gidiyor. Kermese de destek olduk. Okulda yemekhanede öğrencilerimizle birlikte yaptığımız börekleri yine öğrencilerimizle birlikte satıyoruz. Bizler de burslarla bağışlarla var olan bir kurum olduğumuz için bunun önemini de çok iyi biliyoruz.” dedi.

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BÜYÜK KUTU

ÇOCUKLAR ANLATIYOR

Yemekhanede yaptıkları börekleri kermeste satarak sokak hayvanlarına destekte bulunan Darüşşafaka öğrencileriyle konuştuk. Aralarında köpek korkusunu barınakta aşan da, barınağı gördükten sonra kendini hayvanlara adamak isteyenler de var:

Nisanur Altınköse: Hayvanlardan biraz korkuyordum. Buraya korkumu yenmek için geldim. Biz okulda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Yemekhanede kalan artıkları sokaklara bırakıyoruz. Yazın su götürüyor, muhtaç durumda olanlara yardım ediyoruz. Burası çok güzel ama burada kendilerini biraz hapishanede gibi hissediyor olabilirler. Onun için hayvanları satın almayıp sahiplenelim.

Cahide Kaya: Bence burası çok güzel bir yer. İçimde hep bir sevgi vardı ve bunu bu yaşta yani küçükken yapmak çok güzel bir şey. Bu sevginin bize aşılandığı için çok memnunum. Ben kendime inanıyorum. İlerde de bu gibi projelere devam etmek, bu işe kendimi adamak istiyorum. Bunları düşünmemde buranın da çok etkisi oldu.

İkra Tuncer: Beşinci sınıfta da sınıfça gitmiştik barınağa. Küçüklükten beri de hayvan sevgim vardı. Buraya gelince içime bir sevinç doğdu. Ben büyüyünce de bu projelere yardım etmek istiyorum ama yeterli duyarlılık gösterilmiyor. Onun için yeni nesle bu sevgiyi aşılayabilmek için böyle faaliyetler devam etmeli. Petshoplar yerine barınaklardan almalıyız hayvanlarımızı.

Nazlı Eren: Ben küçükken köpeklerden çok korkuyordum. Bu sene içinde yemekler topladık ve sokak hayvanlarına verdik. Korkumu burada aştım. Çok mutlu oldular bizi görünce. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu olduk.

Sena Balbakan: Burayı geldiğim için çok sevindim. Bu barınağa zarar gören hayvanlar da geliyor. Bizler onları bu kadar severken, insanlar nasıl zarar verebiliyor? Burada şiddet görmüş hayvanları görünce biraz duygulandım ve ağladım. Fakat burayı çok beğendim Buraya geldikleri için oldukça mutluyum.