“Atlı faytonlar kaldırılsın”

Kadıköy’de biraraya gelen Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, atlı faytonlara karşı eylem yaptı

Adalarda ulaşım için hizmet veren faytonlarda atların kullanılması tepki görmeye devam ediyor. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu’nun çağrısıyla 16 Haziran Pazar günü Beşiktaş İskelesi önünde biraraya gelen aktivistler, atlı faytonların kaldırılmasını talep etti.

Protesto amaçlı yüzlerine maske takan grup, yaralı atları gösteren fotoğrafları taşıdı. Yaklaşık iki saat süren eylemde basın açıklamasını Zülâl Kalkandelen okudu. Eylemin amacının atlı faytonlarda acı içinde can veren atların seslerini duyurmak olduğunu ifade eden Kalkandelen, “Asfalt yollarda ve kavurucu sıcakta dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanıyor. Kış olunca öylece bir kenara bırakılıyorlar ve çöplerde yiyecek arar duruma geliyorlar. Acısı ve çaresizliği yorgun gözlerine yansıyan, bir parça ot ve birkaç yudum suyla idare etmesini öğrenmek zorunda kalan, turizm ve nostaljinin köleleri atların faytonlarda kullanılmasını istemiyoruz. Sırtlarında şaklayan kamçıdan kurtulmaları için, vicdana sağduyuya ve adalete sığmayan bu kanlı sektörün çarklarının durması için, Adalar’da, Türkiye’nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atlı faytonların kaldırılmasını istiyoruz.” dedi.

1 MİLYON İMZA ATILDI

Atlı faytonların kaldırılması için change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 600 bini aşkın kişi destek verdi. Kampanya metninde şu ifadelere yer verildi: “Atlara olan zararı, beraberinde getirdiği ölümleri ve zulmü her fırsatta belgeleriyle dile getirerek faytonculuğun kaldırılması konusunda yaptığımız tüm başvurular ve görüşmeler, ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Son olarak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 Haziran seçimi öncesi ‘faytonları kaldıracağız, atları fayton zulmünden kurtaracağız’ sözü ile tüm hayvan hakları savunucuları, hayvan severler ve STK’lar olarak umutlandık. Fakat aradan geçen 7 aylık süreçte, yetkili kurumlar tarafından faytonların kaldırılması yönünde en ufak bir adım atılmadı. Yıllardır toplum vicdanını yaralayan bu sürece son vererek, faytonların kaldırılması talebimizi yineliyoruz.”