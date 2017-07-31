“Atlı faytonlar hayvan sömürüsüdür”

Bir grup bağımsız hayvan aktivisti, atlı faytonların kaldırılması için Bostancı Adalar İskelesi önünde imza topladı

Gerek atlar, gerek insanlar için birçok olumsuzluğu beraberinde getiren atlı faytonların kaldırılması için uzun zamandır büyük mücadele veren bağımsız hayvan hakları aktivistleri, eylemlerine devam ediyor. 30 Temmuz Pazar günü Bostancı Adalar İskelesi önünde bir araya gelen bağımsız hayvan hakları aktivistleri, Adalar’da atlı faytonların yerine akülü ya da güneş enerjili araçların kullanılması için hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte imza topladı. Gazetemize konuşan gazeteci yazar ve bağımsız hayvan aktivisti Zülâl Kalkandelen, Adalar’da her yıl 400 tane atın hayatını kaybettiğini belirtirken, atlı faytonların “hayvan sömürüsü” olduğunu dile getirdi.

“HER YIL 400 AT ÖLÜYOR”

Adalar’daki “fayton zulmüne” dur denmesi için buluştuklarını dile getiren Kalkandelen, bunun sebeplerini sıraladı. Atların ortalama ömrünün 20 yıl olduğunu, faytonda çalıştırılan atların ise çalıştırılmaya başladıktan sonra en fazla iki yıl içinde öldüğünü söyleyen Kalkandelen, sadece Adalar’da bir yılda 400 tane atın faytonda çalıştırıldığı için hayatını kaybettiğini beliriyor. Kalkandelen, sıcak havalarda arabayla birlikte beş tane insanın atlar tarafından bütün adanın dolaştırılmasını “zulüm” olarak nitelendirirken, Adalar’da deniz ve ormanların at cesetleriyle dolu olduğunu söylüyor. Kalkandelen’in aktardığına göre, faytonlardan zarar görenler sadece atlar değil. Aynı zamanda insanlar da atların bulunduklara yere idrar ve dışkısını bırakması nedeniyle hijyen problemleriyle karşılaşıyor.

ÇARE ATSIZ FAYTONLAR

Aktivistler, atlı faytonların kaldırılması için mücadele ederken, yerine ne konabileceğine dair bir öneri de getiriyorlar. Bu öneri de, güneş veya elektrik enerjisiyle çalışan “atsız faytonlar”. Konuyla ilgili, “Bu zulmün bitmesini isterken, onun yerine elektrikle veya güneş enerjisiyle çalışan Türkiye’de üretilen çok güzel araçlar var. Onların faytonlarla değiştirilmesini istiyoruz.” diyen Kalkandelen, şöyle devam ediyor: “Her açıdan utandıran bir görüntü fayton. Faytoncular karşı çıkıyor söylemlerimize. Onlar sanki işsiz kalacakmış gibi bir algı yaratıyorlar. O da doğru değil. Bakın bunun alternatifi olarak güneş enerjisiyle çalışan bu araçlar var. Eğer nostaljiyse, bu da çok nostaljik. Yine bu araçların da sürücüleri var. Gelsin onları işletsinler. Bir söylenti yayılmış Adalar’da. İşte atlı faytonlar kalkarsa buraya motorlu araçlar girecek diye. Buna da karşıyız. Alternatifimiz hazır.”

YÜRÜTME DURDURULMUŞ

Atlı faytonlarla ilgili yetki sahibi kurum İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME. Kalkandelen’in aktardığına göre uzun yıllar yapılan eylemler sonucunda UKOME, Adalar’da kontrollü olarak, elektrikli faytona geçilmesi kararı almış. Fakat Faytoncular Derneği’nin açtığı dava sonrası, yürütmeyi durdurma kararı alınarak bunun önüne geçilmiş. İmza kampanyasına gelen tepkilerle ilgili de konuşan Kalkandelen şunları söyleyerek insanlardan destek istiyor: “Türkiye’nin mevcut durumu sebebiyle, insanlar bir şeyin altına imza atmaktan korkar hale geldiler. Bunu burada da görebiliyoruz. Bizi desteklediğini fakat imza atmaktan çekindiğini belirten birçok insan var. Herkesin bu konuda daha fazla sorumluluk alarak, mücadeleyi büyütmesi gerekiyor.”