Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2019
Kültür Sanat
Kâğıt üstünde bir sinema: Çizgi Roman
Kâğıt üstünde bir sinema: Çizgi Roman
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Gündem
Haydarpaşa için kampanya
Haydarpaşa için kampanya
Yaşam
Cemal'in ‘ipekböceği sesli' sevgilisi
Cemal'in ‘ipekböceği sesli' sevgilisi

Atıkların ayak izi

“İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin ikincisi olan “Atıkların Ayak İzi Semineri”, 2 Kasım Cumartesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenleniyor

Atıkların ayak izi
GazeteKadıköy

İklim değişikliğinin yaratmış olduğu zararlı etkileri şehirlerimizde günden güne daha çok hissediyoruz.
İklim değişikliği bilincinin artırılması ve iklim değişikliği etkilerinin yol açtığı zararlı etkilerin azaltılması için bireysel olarak yapabileceklerimizden biri de kişisel atık miktarımızı azaltmak.

Atık nedir? Kullandığımız ya da tükettiğimiz ürünlerin üretiminden son kullanıcıya ulaşması ve atık haline gelmesi sırasında ortaya çıkan sera gazı miktarını azaltmak için neler yapabiliriz? Peki atıksız yaşam mümkün mü?

Tüm bu sorulara cevapların aranacağı “İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin ikincisi olan “Atıkların Ayak İzi Semineri”, 2 Kasım Cumartesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Katılım ücretsiz ve herkese açık. Program şöyle:


14:00 - 14:05        Açılış

14:05 - 14:35        Toplamak Yetmez, Azaltmak Mümkün         / Ayşe Nihan Ayışık (Çevre Mühendisi / Kadıköy Belediyesi)

14:35 - 15:05        Denizlerde Plastik Kirliliği                        / Nihan Temiz Ataş (Okyanus ve Plastik Proje Sorumlusu / Greenpeace)

15:05 - 15:20        Ara

15:20 - 15:50        Atıksız Yaşam Mümkün mü?                 / Hale Acun Aydın (Türk İşi Minimalizm / Blogger)  

15:50 - 16:00        Soru Cevap                                         / Forum (Tüm konuşmacılar ile)

 

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.