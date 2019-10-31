Atıkların ayak izi

“İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin ikincisi olan “Atıkların Ayak İzi Semineri”, 2 Kasım Cumartesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenleniyor

İklim değişikliğinin yaratmış olduğu zararlı etkileri şehirlerimizde günden güne daha çok hissediyoruz.

İklim değişikliği bilincinin artırılması ve iklim değişikliği etkilerinin yol açtığı zararlı etkilerin azaltılması için bireysel olarak yapabileceklerimizden biri de kişisel atık miktarımızı azaltmak.

Atık nedir? Kullandığımız ya da tükettiğimiz ürünlerin üretiminden son kullanıcıya ulaşması ve atık haline gelmesi sırasında ortaya çıkan sera gazı miktarını azaltmak için neler yapabiliriz? Peki atıksız yaşam mümkün mü?

Tüm bu sorulara cevapların aranacağı “İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin ikincisi olan “Atıkların Ayak İzi Semineri”, 2 Kasım Cumartesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Katılım ücretsiz ve herkese açık. Program şöyle:



14:00 - 14:05 Açılış



14:05 - 14:35 Toplamak Yetmez, Azaltmak Mümkün / Ayşe Nihan Ayışık (Çevre Mühendisi / Kadıköy Belediyesi)



14:35 - 15:05 Denizlerde Plastik Kirliliği / Nihan Temiz Ataş (Okyanus ve Plastik Proje Sorumlusu / Greenpeace)



15:05 - 15:20 Ara



15:20 - 15:50 Atıksız Yaşam Mümkün mü? / Hale Acun Aydın (Türk İşi Minimalizm / Blogger)



15:50 - 16:00 Soru Cevap / Forum (Tüm konuşmacılar ile)



