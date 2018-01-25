Atıklar denize mi gidiyor?

İBB Meclisi CHP Üyesi Ülkü Koçar, 2 milyon 230 bin kişinin atık sularının gerçek bir arıtma işlemi yapılmadan Marmara Denizi’ne pompalandığını söyledi

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Üyesi Mimar Ülkü Koçar, İBB Meclisi toplantısında hazırladığı yazılı soru önergesini sözlü olarak okudu ve Kadıköy Rıhtım’da yer alan İSKİ’nin mevcut ön arıtma tesisinin durumunu meclis gündemine taşıdı.

Kanalizasyon ve kimyasal madde atıklarının arıtma işlemi yapılmadan doğrudan Marmara Denizine pompalandığına dikkat çeken Koçar, “Kadıköy Rıhtım’da yer alan İSKİ’nin mevcut ön arıtma tesisine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerindeki 2 milyon 230 bin kişinin atık suları verilmekte; ancak sadece kaba parçacıklar tutulmakta, kanalizasyon ve kimyasal maddeler dahil diğer atıklar hiçbir gerçek arıtma işlemi yapılmadan doğrudan Marmara Denizi’ne pompalanmakta; insan ve çevre sağlığına geri dönülmez zararlar vermektedir. Arıtma tesisinin çökeltme havuzları için ayrılan yer, asıl işlevine aykırı şekilde İspark tarafından otopark olarak işletilmektedir. Marmara Denizi’ni kurtarmak için çok acilen bölgenin atık suları arıtma yapılmalıdır. Marmara’nın geleceği için en önemli ihtiyaç biyolojik arıtma tesisleridir” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN YARARI DEĞİL PROPAGANDA İÇİN’

Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğunu ifade eden Koçar, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanıtlamasını isteyerek şunları sordu: “Kamu malı araziler halkın yararı gözetilmeksizin siyasi çıkarlar ve propaganda uğruna kullanılmakta ve yok edilmek istenmekte. İbadet alanı için seçilen yerin doğru olmadığını ilçede yaşayan bizler görüyoruz. Kadıköy halkı olarak bu alanda EKAP’A İhale No 2017/343714 numarasıyla Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İhale Tarihi 06.09.2017 ile yer alan ihale yapılmış mıdır? Biyolojik arıtma rezerv alanı için ayrılan alanda yapılaşmaya gidilmesi hakkında İBB’nin görüşü nedir?”