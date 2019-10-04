Atık şişeden İstanbulkart’a 179 bin TL

Akıllı geri dönüşüm konteynerlerinde toplanan 4,1 milyon şişenin dönüşümü sağlandı. Bunun karşılığında İstanbulkart’lara 179 bin 543 liralık bakiye yüklemesi gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında uygulamaya başladığı çevre dostu adımların olumlu sonuçları ortaya çıkmaya başladı. İBB’nin 1 Ekim 2018’de İstanbul’un farklı noktalarına yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerleri ile çevreyi kirleten plastik ve alüminyum gibi atıkların geri dönüşümü sağlanıyor. Ayrıca İstanbulluların bu konteynerlere attığı atık karşılığında İstanbulkartlar’ına para yükleniyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, bu proje çerçevesinde 1 Ekim tarihinden bugüne kadar İstanbul sokaklarında ve çeşitli noktalardaki bu makinelerde 3,4 milyon pet şişe ve 675 bin alüminyum kutunun dönüşümü sağlandı. Toplamda 75 bin kilogram ağırlığındaki 4.1 milyon şişenin dönüşümü gerçekleştirildi.

Bu geri dönüşümün karşılığında İstanbulluların sahip olduğu İstanbulkartlar’a 179 bin 543 liralık bakiye yüklemesi yaptı.

Konteynerlerde 0.33’lük 10 gram pet şişe için 2 kuruş, 0.50’lik 16 gramlık pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik 45 gram pet şişe için 9 kuruş, 0.33’lük 12 gram alüminyum kutu için 7 kuruş, 0.50’lik 16 gram alüminyum kutu için 9 kuruş ücret yüklemesi yapılıyor.

KUTU

Atıkların doğada yok olma süreleri ise şöyle: