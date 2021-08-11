“Aşırı hava olaylarının sıklığı artacak”

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), yeni raporunu açıkladı. Raporda aşırı hava olaylarının sıklığının ve yoğunluğunun artacağı belirtildi

IPCC Çalışma Grubu I, İklim Değişikliği 2021 raporunun yayımladı. İlk bölümü yayımlanan "Fizik Biliminin Temeli" başlıklı rapor, 66 ülkeden 234 bilim insanı tarafından hazırlandı. 6 Ağustos Cuma günü IPCC üyesi 195 ülke tarafından sanal ortamda düzenlenen oturumda onaylanan raporun ikinci bölümü 2022 yılında yayımlanacak

Raporda, öngörülemeyen sıcak hava dalgaları, yangınlar, aşırı yağışlar, seller, eriyen buzullar ve can çekişen ekosistemin, tehlikeli bölgeye girdiğimizi bize her gün yeniden hatırlattığı belirtiliyor.

KARBON EMİSYONU 2050’DE SIFIRLANMALI

“2030’da karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılması; en geç 2050’de ise net sıfıra indirilmesi gerekiyor” denilen raporda, “2011-2020 yılları arasında yeryüzü sıcaklığı, endüstri öncesi çağların 1.09 santigrat derece üzerinde idi; bu sıcaklıklar en son 125 bin yıl önce görülenlere yakın. Deniz seviyeleri yükseliyor ve buz kaybı artıyor. Her geçen gün daha da kötü hava şartları ile karşı karşıya kalıyoruz; gözlenen değişikliklerin insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklandığına dair kanıtların son değerlendirme raporundan bu yana güçlendiği görülüyor” denildi.

ISINMA, SICAKLIK, KURAKLIK, AŞIRI YAĞIŞLAR...

Raporda, “Ne kadar çok sera gazı emisyonu salımı olursa, her şey o kadar kötüye gidecek. Daha fazla ısınma daha sık ve daha yoğun sıcaklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar, selleri karşımıza çıkaracak. Eğer sıcaklık artışı 1.5 derece ile sınırlandırılabilirse aşırı olayların sıklığı ve yoğunluğu yine de artacak fakat bu sınırın 2 dereceye çıkması yoğunluğu da iki katına çıkaracak” denildi.

KARBON EMİSYONU SIFIRLANMADIĞI SÜRECE...

Paris Anlaşması’nın da öngördüğü 1.5 derece hedefini tutturmanın hızlı bir emisyon azaltımı ile mümkün olduğu hatırlatılan raporda, “Karbon emisyonlarını sıfırlamadığımız sürece ısınma artmaya devam edecek. Son IPCC raporu, hızlı bir emisyon azaltım planıyla 2018’de ortaya konulan iki önemli eşiğin hala tutturulabileceğini doğruluyor. Bunun için, 2030’da emisyon salımını yarıya indirmeli ve 2050’de karbon nötr bir dünyayı kurmalıyız. Bu iki hedefi tutturmak bizi 1.5 derece sınırında tutacak” tespitine yer verildi.

BU 6. RAPOR



Birleşmiş Milletler ile Dünya Meteoroloji Örgütü’ne üye ülkelerden oluşan IPCC, 5 ile 7 yılda bir dünyanın iklim sisteminin geldiği durumla ilgili değerlendirme raporları hazırlayarak duyuruyor. Bu raporlardan ilki 1990, ikincisi 1996, üçüncüsü 2001, dördüncüsü 20007 ve beşincisi de 2013 ve 2014’te iki ayrı başlıkla yayınlandı. Bu yılki raporun ilk bölümünü 6 Ağustos tarihinde yayımlayan IPCC, ikinci bölümünü 2022 yılında yayınlayacak.