Ardımızda çöp dağı bırakıyoruz

Pandemiyle birlikte artan tek kullanımlık bardak, kaşık, çatal ile çöp dağları oluşturuyoruz

Pandemiyle birlikte sağlık, temizlik alışkanlıklarımız değişirken doğal olarak çöplerimiz de değişti. Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları oranı yarı yarıya dönüştü. Bu iyi bir şey mi? Hayır, Çünkü yarı yarıya düşen şey çöplerimiz değil, geri dönüştürülebilir çöplerin oranları.

Salgınla birlikte daha hijyenik olduğunu düşündüğümüz için tek kullanımlık bardak, çatal kaşık vb ürünlere yöneldik. Oysa bu ürünlerin çok büyük bir kısmı dönüştürülemiyor yani arkamızda çöp dağları bırakıyoruz.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre Kadıköy’de 2019 ve 2020’de toplanan ambalaj atık (kağıt, karton, plastik, cam, metal) miktarlarında yüzde 25 düşüş söz konusu.

Bir kere kullanıp attığımız bir ürünün doğada yüzlerce yıl kaldığına dikkat çeken müdürlük çalışanları “Biz o karton görünümlü içi plastik kaplı bardağı kullanıp atıyoruz ve unutuyoruz, ondan kurtulduğumuzu düşünüyoruz. Oysa çöpten hele ki plastiklerden hiçbir zaman kurtulamıyoruz.” diyor.

NELER DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR?

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, dönüştürülemeyen atıkları şöyle sıralıyor;

Online alışveriş sitelerinden verdiğimiz kapımıza kargo ile gelen ürünlerin kat kat sarıldığı ambalajlar geri dönüşmüyor. Paketleme için kullanılan bu ambalajlar yerine karton kutular kullanılsa geri dönüşüm sağlanabilecek. Oysa bu paketlemeler nedeni ile çöp miktarını arttırmaya devam ediyoruz.

Tek kullanımlık bardak, tabak vb. ürünler geri dönüştürülemiyor. Kullandığımız peçeteler de asla geri dönüşüme atılmaması gereken atıklardan. Strafor (köpük) kaplar da geri dönüştürülemiyor.

Hazır yemek ambalajlarının da çoğu geri dönüşümü mümkün olmayan paketlerden oluşuyor.

Küçük davranış değişiklikleriyle geri dönüşüme uygun ayrıştırma yapılabileceğini ifade eden müdürlük çalışanları tek kullanımlık dönüştürülemeyen ürünlerin, pandemi sonrası çevre için ciddi bir tehlike olabileceği konusunda uyarıyor.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

İlk adım bazı ürünleri hayatımızdan çıkarmak, atık miktarımızı azaltmayı düşünmek olmalı. Yanımızda su matarası taşıyarak pet şişe kullanımını bırakabiliriz. Plastik pipet, plastik poşet kullanmaya hayır diyebilir, alternatifleri düşünebiliriz. Kargo konusunda atıksız kargo mümkün mü araştırmak, üreticilerden bunu talep etmek gerekiyor.

Malzemesi karton ve plastik karışımı paketler geri dönüşmüyor. Plastik ve karton kutular ise geri dönüşüme atılabilir (çok yağlı ve yemek artığı varsa bunları da çöpe atabiliriz). Yağlı kağıtlar da çöpe atılabilir. Örneğin lahmacun kağıdını çöpe, çok yağlanmamış pizza kutusunu geri dönüşüme atabilirsiniz.

Temizlik malzemesi, şampuan vs şişeleri, pet su şişeleri, yoğurt-ayran kapları, yumurta kartonları ve plastikleri, kağıt ve kartonlar, teneke kutular, alüminyum kutular geri dönüşüme gönderilebilir atıklar.