Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele sürüyor

Kadıköy Belediyesi, ağaçlarda örümcek ağı görünümlü koza örerek konaklayan ve yapraklarla beslenen Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele başlattı

Kadıköy’ü son günlerde tırtıllar bastı desek yeridir. Ağaçlarda koza örerek yaşayan ve ağaç yapraklarından beslenen Amerikan Beyaz Kelebeği, geçen yıl bu zamanlar olduğu gibi ağaçlarda yerini aldı! Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ekosistem içerisinde yer alan diğer canlıların (arı, karınca, uğur böceği, ateş böceği vb.) zarar görmemesi amacıyla, “thuringiensis kurstaki” kimyasalının yardımıyla çevreye en az zarar veren Biyolojik ve Entegre Mücadele Yöntemi tercih ediliyor. Bu yöntemle canlının tamamen yok edilmesinden ziyade popülasyonun ekosisteme zarar vermeyecek eşik değerin altında tutulması amaçlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARI YOK

Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılının insan sağlığı üzerinde, tespit edilmiş bir zararı bulunmuyor. Ancak ağacın yapraklarıyla beslendiği için ağacın güçsüz kalmasına veya ürün verememesine neden oluyor. Bu durum dolaylı olarak ağacın diğer böcek zararlıları için de bir cazibe merkezi haline gelmesiyle sonuçlanıyor.

26 BİN AĞAÇ İLAÇLANDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Amerikan Beyaz Kelebeğinin 2019 yılı için ilçe genelinde epidemi yapacağı müdürlük tarafından öngörülmüş ve bu zararlı ile mücadele için ‘Bacillus Thurgensis Kurstaki Spp.’ bakterisi uygulaması tercih edilmiş. Ayrıca bu canlıya dair kamusal alanlarda ve özel mülkiyetlerde sistematik Entegre Mücadele Yöntemi uygulanmaya çalışılıyor. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar eşliğinde, gece saatleri ağırlıklı olmak üzere ilaçlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 26 bin ağaç ilaçlandı.

Müdürlük, şimdiye kadar çağrı merkezine yaklaşık 600 şikâyet geldiğini ve şikâyetlerin özellikle 17 Haziran Pazartesi günü itibariyle çoğaldığına dikkat çekerek şikâyetlerin büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. İlaçlamanın etki süresi 10-12 günü buluyor.

BUDAMA ÖNEMLİ

Günde üç ekiple ortalama 50-60 farklı noktada çalışma yaptıklarını ifade eden yetkililer, bu sürecin 15 Ekim’e kadar sürebileceğini dile getirirken, özel mülkiyetlerde Ekim’den sonra ağaçların budanmasının mücadele açısından faydalı olacağını belirtiyor.

Tırtıllarla mücadele için süpürme, yıkama gibi yöntemlerin yanı sıra ağaçta koza örülmüş olan dalların kesilerek yakılması da etkili yöntemler arasında yer alıyor. Tırtıl tespiti durumunda 444 55 22 numaralı Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Belediyenin hizmeti dışında, ilaçlamanın ‘yetkili’ mühendisler (Orman Mühendisi veya Ziraat Mühendisi) veya Kurumlar (Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası-İstanbul Şubesi veya Orman Mühendisleri Odası-İstanbul Şubesi) tarafından çevre dostu uygulamaların yapılması gerekiyor.