Amerikan Beyaz Kelebeği Kadıköy’ü neden terk etmiyor?

Kadıköy Belediyesi’nin Amerikan Beyaz Kelebeği ve tırtılla mücadelesi sürüyor, ancak tırtıllar yeniden çoğaldı. Belediye ilaçlamaya rağmen tırtılların yeniden çoğalmasına ilişkin açıklama yaptı

İklim değişikliği, betonlaşma, besin zincirindeki kırılmanın sonuçlarından biri olan ve yurtta pek çok yerde görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Kadıköy’ü de terk etmiyor.

Mayıs ayı sonunda ilçede görülen ve belediyenin ilaçlaması sonucu azalan tırtılların yeniden çoğalmasına ilişkin Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

ÜÇ NESİL YAŞAM DÖNGÜSÜ VAR

Açıklamada ikinci nesil tırtılların oluştuğu belirtilerek tırtılların ve Amerikan Beyaz Kelebeği’nin oluşum süreçleri hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre Kadıköy ilçe koşullarında yılda üç nesil tırtıl oluşuyor. Tırtılın yaşam döngüsü mayıs ayının 20’sinden itibaren başlıyor. Haziranın ilk haftasında görülen ve uçuş süresi ortalama 15 gün olan kelebekler bu süre içinde yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar ikinci nesil kelebeklerin oluşmasını sağlıyor.

İkinci nesil kelebekler, Temmuz ayının başından itibaren uçuş yapıyor ve bıraktıkları yumurtalardan çıkan ikinci nesil tırtıllar ağustos ayının başında gözle görülür hale geliyor. Bu tırtıllardan da üçüncü nesil kelebekler oluşuyor.

Eylül ayının başından itibaren uçmaya başlayan üçüncü nesil kelebeklerin yumurtalarından çıkan tırtıllar da Ekim ayının başında gözle görülür hale geliyor. Bu tırtıllardan bir sonraki senenin birinci nesil kelebekleri oluşuyor.

Belediyenin yaptığı ilaçlamalar aralıksız sürmesine rağmen yumurta yaşam döngüsü üç nesil olan kelebekler yaz boyunca tamamen bitmiyor.

BELEDİYE İLAÇLAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Amerikan Beyaz Kelebeği ve tırtılla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek“Müdürlüğümüz ekiplerince ‘Entegre Mücadele’ yürütülmekte olup, canlının yaşam döngüsü kapsamında gerekli uygulama yapılmaktadır. Amerikan Beyaz Kelebeği ve tırtı tespiti durumunda, 444 55 22 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçilmesi halinde talepleriniz ekiplerimizce programa alınmakta ve gerekli uygulama yapılmaktadır” denildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI YOK

Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılının insan sağlığı üzerinde, tespit edilmiş bir zararı yok. Tırtıllar, ağaç yapraklarıyla beslendiği için ağacın güçsüz kalmasına veya kurumasına neden oluyor. Buna rağmen ağaçlar tamamen kurumuyor, tekrar yeşilleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tırtılla ilgili sıkıntı yaşanması durumunda 444 55 22 numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçilmesi halinde belediye ekipleri tarafından programa alınarak ve gerekli ilaçlamanın yapılacağı ifade edildi.