Amazonlar için Kadıköy’de eylem

Kadıköy’de biraraya gelen iklim aktivistleri, Amazon Ormanları’nda devam eden yangına dikkat çekmek için eylem düzenledi

Binlerce hayvan türüne ve yerli halklara ev sahipliği yapan 6.7 milyon kilometrekare büyüklüğündeki Amazonlar Bölgesi için 5 Eylül, 1850 yılında Amazon Günü ilan edilmişti. Amazon Ormanları’nda haftalardır devam eden yangınlar ve Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro’nun eylemsizliğine dikkat çekmek için birçok yerde Dünya Amazon Günü kapsamında eylemler düzenlendi.

İstanbul’daki eylemlerin adresi ise Kadıköy oldu. Sıfır Gelecek Platformu, Yokoluş İsyanı, Kuzey Ormanları Savunması ve Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri ile İstanbul’da yaşayan Brezilyalılar 5 Eylül Perşembe günü Süreyya Operası Önünde biraraya gelerek, iklim krizine ve Amazon Ormanlarında devam eden yangınlara dikkat çekti.

“AMAZON İÇİN HAREKETE GEÇ!”

Bir süre sessiz olarak devam eden eylem, basın açıklamasının okunmasıyla sonlandırıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzmanlara göre Amazon yangınlarının en büyük nedeni, büyükbaş hayvancılık faaliyetleri için ağaçları kestikten sonra köklerini yakarak araziyi tarlaya dönüştürme işlemi. Bu bağlamda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arazi tıraşlaması ve yangınların en önemli nedenidir. Ve Brezilya dünyanın bir numaralı sığır eti ihracatçısı. İklim krizine karşı önemli küresel mevzilerimizden olan dünyanın en önemli ekosistemi Amazon Ormanları'nın her koşulda korunmasını, Amazonları yakan yağmacıları Brezilya içinde ve dışındaki suç ortaklarının durdurulmasını ve teşhir edilmesini, Amazon halklarının tüm haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz!

Ayrıca Türkiye 2018 yılında Brezilya'dan 500 milyon dolardan fazla büyükbaş hayvan ve 600 milyon dolardan fazla soya fasulyesi ithalatı gerçekleştirdi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve soya çiftçiliği, Brezilya ve Amazon'daki ormansızlaşmanın en büyük sebepleridir. Türkiye hükümetini, bunun bir parçası olmamaya ve ormansızlaşma yaratan ithalatları durdurmaya çağırıyoruz!"

AMAZONLAR’IN ÖNEMİ

Yağmur ormanları dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin yüzde 10’unu barındırıyor. Gezegenin en geniş çaplı yağmur ormanlarının bulunduğu Amazonlar, aynı zamanda küresel ısınmaya karşı dünyanın en önemli can simidi durumunda. Bitkilerle hayvanların binlerce türüne ve bir milyon yerliye ev sahipliği yapan Amazonlar, "dünyanın akciğerleri" olarak niteleniyor ve binlerce yıl içinde oluşan büyük miktarlarda karbondioksiti tutuyor.

Amazon Havzası’nın yüzde 60’ı Brezilya topraklarında. 2018'den bu yana Amazon Biyomu'nun Brezilya kısmında bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kayboluyor. Resmi rakamlara göre, Brezilya’da 2019 yılının başından bu yana 93 bin orman yangını çıktı. Bu, 2010'dan beri kaydedilen en büyük rakam.