“Afet eğitimi artık yanı başımızda”

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nın açıldığı tarihten bugüne kadar 2 bine yakın Kadıköylüye eğitim verildi

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerinden biri olan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda “temel afet bilinci eğitimleri” devam ediyor. Cemal Diker İlkokulu 4A sınıfı öğrencilerinin 11 Mart Pazartesi günü misafir olduğu eğitimde, çocuklar öncelikle “Eşini bul afet çantanı hazırla” eğitimi kapsamında afet çantasında neler olması gerektiğini oyun oynayarak ve eğlenerek öğrendi. Ardından Deprem Deneyim Odası’nda deprem simülasyon sistemiyle gerçeğe yakın olarak deneyimlenen deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında aydınlatıcı ve yol gösterici bilgiler edindi. Özellikle çök-kapan-tutun yönteminin ne kadar önemli olduğunun farkına varan çocuklar, 5 Boyutlu Sinema’da ise 6 dakikalık film ile deprem anında düşebilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğini ve afet çantasının önemi gibi daha birçok konu ile ilgili fikir sahibi oldu.

HER YAŞA UYGUN EĞİTİM

Çocuklara eğitim kapsamında bilgiler veren Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama ve Kurtarma Takımı’ndan Binnazlı Saka,11 Ekim tarihinde açılan parkta bu güne kadar 2 bine yakın Kadıköylüye temel afet bilinci eğitimi verildiğine dikkat çekti, “Eğitimler hafta içi sabah ilkokul öğrencilerine, öğleden sonra ise lise öğrencileri ile yetişkinlere yönelik oluyor. Hafta sonu cumartesi günü ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, aileler her yaştan çocuklarıyla birlikte eğitimlere katılabiliyor. Her yaşa göre eğitim modülleri var. Eğitim verdiğimiz ilkokul öğrencileri 10 yaşında. Çünkü uzmanların eğitim alacak çocukların ruhsal sağlığı açısından önerdikleri yaş bu. Biz de bunu dikkate aldık. Şu an eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Mayısın sonuna kadar eğitim programımız dolu. Açık alan eğitimlerinin çalışmaları da sürüyor. ” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ BİLİNÇLENİYOR”

Cemal Diker İlkokulu 4A Sınıf Öğretmeni Ayhan Erem ise, “Doğal afetler konusunda verilen eğitimler için çok uzak yerlere gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise eğitim yanı başımızda ve çocuklarımız Kadıköy Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmetten yararlanıyor. Çok güzel planlanmış eğitimler sayesinde çocuklarımız afetler konusunda bilinçleniyor. Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Öğrencilerden Azra Aynacı ile Zehra Nur Öztel verilen bilgilerin çok önemli olduğunu ve deprem öncesi ve sonrasına dair çok şey öğrendiğini söyledi.

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’ndaki eğitimlere katılmak ya da eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler (0216) 464 89 41 nolu telefonu arayabilir.