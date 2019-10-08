Haftalık Bağımsız Gazete 08 Ekim 2019
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3. Kadıköy Gıda Şenliği Özgürlük’te

Kadıköy Kent Konseyi, artık geleneksel hale gelen gıda şenliğinin üçüncüsünü düzenliyor

3. Kadıköy Gıda Şenliği Özgürlük’te
GazeteKadıköy

Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 19 Ekim Cumartesi günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 3. Kadıköy Gıda Şenliği’ne imza atacak. İstanbul Gıda Şenliği kapsamında yapılacak etkinlikler 11.00’de başlayıp 18.00’e kadar sürecek.

Doğal ürünlerin bulunabileceği stantların açılacağı şenlikte ayrıca forum, panel ve müzik dinletisi olacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan şenlikte iklim aktivisti çocuklar ve Can Tombil ile forum yapılacak. “Gıda okur yazarlığı, doyuran ancak beslemeyen gıdaları tanımak, iklim değişikliğinin ekolojik tarıma etkileri” konulu panelin konuşmacıları ise gazeteci, yazar Gürkan Akgüneş, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, İstanbul Veteriner Hekimleri Derneği temsilcisi Kemal Kutlay ve Gıda Dedektifi Musa Özsoy olacak.

Etiketler; #gıda şenliği
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