3. Kadıköy Çevre Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl ‘Doğaya emek ver’ sloganı ile düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali bu yıl 24-26 Mayıs tarihlerinde, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ‘Toprak’ temasıyla kutlanıyor

Çevre için mücadele eden yaklaşık 60 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin biraraya geleceği Kadıköy Çevre Festivali’nde söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere her yaş grubuna uygun pek çok etkinlik düzenlenecek.

“DAHA ÇOK ÇEVRE KONUŞACAĞIZ”

Geçtiğimiz yıllarda “Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik”, “Kentte ekolojik yaşam” konularının temel alındığı festivalin bu seneki konusu “Toprak” olacak. Yaşamın temel kaynaklarından toprağı korumak üzere önlemler alınması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakma sorumluluğumuz var. Toprak da en önemli miraslarımızdan biri. Teknoloji, endüstri gelişirken doğal kaynaklarımızı korumak temel amaçlarımızdan biri olmalı. Doğayla savaşarak değil doğayla birlikte gelişmeliyiz. Yeryüzündeki yaşamın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi buna bağlı.” diye konuştu. İstanbulluları Kadıköy Çevre Festivali’ne davet eden Odabaşı “Biz Kadıköy Belediyesi olarak daha çok çevre konuşacağız, daha çok çevre projeleri üreteceğiz, daha çok çevreye farkındalık yaratacak projeleri hayata geçireceğiz. Ekolojik dengeyi korumak için doğayı konuşacağız, doğaya daha az ve zararsız atık bırakmayı konuşacağız, biyolojik çeşitliliği korumayı, doğaya uygun davranmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını konuşacağız.” dedi.

TARIM POLİTİKALARI TARTIŞILACAK

3 gün sürecek etkinlikte alanında uzman konuklar ve sivil toplum kuruluşları çevre sorunlarına yönelik analizlerini ve çözüm önerilerini sunacaklar. Festival 24 Mayıs Cuma günü saat 13.00’te Bandistanbul Ritim ve Bando grubunun konseri ve çocukların dans gösterileri ile açılacak. Alanında uzman konukların yer alacağı panellerde çevreye yönelik konular ele alınacak.

25 Mayıs Cumartesi günü 13.00’te “Kadıköy’ün Tarihi Çayırlarına Sahip Çıkıyoruz” konulu panelde Kadıköy Kent Konseyi’nden Gülsün Gökalp, Arkeolog Gülbahar Baran Çelik, Mimar Arif Atılgan, Şehir Plancısı Nilgün Canatar ve Ahmet Kıvanç Kutluca Kadıköy’ün tarihinde önemli yer tutan çayırları anlatacak.

Aynı gün saat 14.30’da Açık Radyo’dan Can Tonbil, yazar Rüya Aygüneş, öğrenciler Atlas Sarrafoğlu ve Deniz Cevikus “Neden İklim Grevine Katılıyoruz?” sorusuna yanıt verecek.

Kadıköy Çevre Festivali’ndeki önemli oturumlardan biri de “Türkiye’deki Tarım Politikaları” olacak. 25 Mayıs Cumartesi 15.30’da peynir uzmanı ve aktivist İlhan Koçullu, CHP PM Üyesi, Ziraat Mühendisi Gökhan Günaydın, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN) Kurucu Genel Başkanı Abdullah Aysu ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık’ın katılımıyla gerçekleşecek panelde Türkiye’de tarımın geldiği nokta masaya yatırılacak.

26 Mayıs Pazar 13.00’te ise “Ege’den Marmara’ya Ekoloji Mücadelesi” konulu panelde İzmir’den Dr. Ahmet Soysal, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)’ndan Özer Akdemir, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Pınar Bilir, Kuzey Ormanları Savunması (KOS)’dan Selçuk Koçum, aktivist yazar Cemil Aksu, avukat Ali Arif Cangı söz alacak.

Pazar 15:30’da “Sağlıklı Yaşamak İçin Beton Değil Toprak” panelinde ‘Sağlıklı Yaşıyoruz’ kurucusu Nurçin Çağlar, Okan Çağlar, Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zülfikar Danaoğlu, Kardiyolog Dr. Baybars Türel, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sultan Kaya Ünsal, Mikro Cerrahi Uzmanı Dr. Hüsrev Purisa, Fitoterapi Uzmanı Dr. Bekir Uğur Yavuzcan (Fitoterapi), Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ sağlıklı yaşam konusunu masaya yatıracak.

FESTİVALDE BİSİKLETE ÖNEM

Çevre Festivali’nin en önemli konu başlıklarından bir tanesini bisikletli ulaşım oluşturacak. Kadıköy’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, araç trafiğine alternatif bir yaşam sunmak amacıyla çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi festivalde düzenleyeceği etkinliklerde bisiklete vurgu yapacak. Bu kapsamda Sahil Bisiklet Ekibi ‘Trafikte Bisiklet, Sağ Şerit Yasal Hakkım’, 40 yaş üstü bireylerin bisiklet kullanımını özendirmek için İkinci Bahar Bisiklet Deneyimi, Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Pedal Arkadaşım gibi etkinliklerde bisiklet kullanımı ve deneyimler aktarılacak.

ÇEVRE ÜZERİNE RENKLİ SÖYLEŞİLER

Çevre festivalinde sanatçı ve yazarlar da deneyimlerini aktaracak. Yazar Buket Uzuner ‘Toprak Kitabı’nı anlatacak. Festivalde plastiklerin doğaya etkileri, Palm yağının zararları gibi tüketim alışkanlıklarını sorgulayacak konular tartışılacak. İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Meral Avcı ve Ünal Akkemik ‘İstanbul'da Doğal ve Kültürel Bitki Çeşitliliği’ni ele alırken, veganlık, ekolojik yaşam gibi konularda söyleşiler düzenlenecek. Yeryüzü Derneği, ‘Başkası İçin Pişir’ etkinliği ile 3 gün boyunca yemek pişirecek. Festival alanına kurulacak stantlarla katılımcıların deneyim kazanması amaçlanıyor. Yağmur Suyu Hasadı atölyesi, Vegan Mutfak Atölyesi, Arılar İçin Tohum Topu Atölyesi, Terrarium yapımı, Sıfır Atık Atölyesi, Bez Çanta Atölyesi, File Çanta Atölyesi, Kent Bahçeciliği, Origami Atölyesi, Stopmotion Sinema Atölyesi gibi atölyeler yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE RENKLİ BİR FESTİVAL

Festival boyunca çocuklar da unutulmadı. Çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek ve endüstriyel gıdadan uzaklaştırmak amacıyla çocuklarla sağlıklı atıştırmalıkların yapımı için atölyeler düzenlenecek. ‘Tabağım Renkli Hayatım Hareketli’ adlı tiyatro ile çocuklara doğru beslenmeye yönelik mesajlar verilecek. Çocuk kitapları yazarları da çocuklara okuma atölyeleri düzenleyecek. Gül Ezgi Karaman ‘Vera’nın Şifalı Çiçekleri’ atölyesi ile çocuklara tıbbı bitkiler hakkında bilgi verecek. Tülin Kozikoğlu ‘Elma Elma… Söyle Bana’, Sima Özkan ise ‘Denizin Sıfır Atık Kitabı’ atölyesi ile çocuklarla olacak. Çocukların ilgisini çekecek etkinlikler arasında Doğa Çantam Atölyesi, Resimli Doğadan Mesajınız Var Atölyesi, Hikâyelerle Fidan Dikimi, Tohum Topu Atölyesi, Çocuk Yogası, Çocuklarla Felsefe Atölyesi, Çamur Torna atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

HERGÜN AYRI BİR KONSER

Festivalin her gününü başka bir konser renklendirecek. 24 Mayıs Cuma 18.30’da İstanbul Ahenk, 25 Mayıs Cumartesi 18.30’da Sade Kaave grubu, 26 Mayıs Pazar 18.30’dan itibaren Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu, Evrim Ateşler, Okeanos Greek Music Ensemble sahnede olacak.

BU FESTİVALDE PLASTİK YASAK!

Kadıköy Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ kampanyası kapsamında tek kullanımlık plastik ve kâğıt malzemelerin kullanımını engellemek amacıyla festivale matara ya da kupa ile gelinmesi için çağrıda bulundu. Alanda sebiller ve büfeler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’ne ait büfede kupa ve termosu ile gelenlere çay ve kahve indirimli olarak verilecek.

Festival ile ilgili ayrıntılı ilgiye http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.