19 Mayıs Parkı yenilendi

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 19 Mayıs Parkını yeniledi

Kadıköy Belediyesi ilçede yer alan parkları düzenleyerek vatandaşların bu alanlardan daha iyi faydalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı da Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yenilendi. Sultan Sokak’ta yer alan 19 Mayıs Parkı’nda, spor alanları, aydınlatma sistemleri, çocuk oyun alanları, banklar, çim alanı, futbol ve basketbol alanları yer alıyor. Parkın içinde ayrıca sokak hayvanları için ev de yapıldı.

19 Mayıs Parkı, Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nin karşısında bulunuyor. Merkezi kullanan vatandaşlar da yenilenen parktan faydalanacak.