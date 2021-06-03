Haftalık Bağımsız Gazete 03 Haziran 2021
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12 yaşındaki İlyun doğa için besteledi

Chopin Uluslararası Piyano Yarışması birincisi 12 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek için beste yaptı

12 yaşındaki İlyun doğa için besteledi
GazeteKadıköy

Son kazandığı Chopin Uluslararası Piyano Yarışması birincilik ödülüyle gündeme gelen genç piyanist İlyun Bürkev, Arter’de Melih Fereli küratörlüğündeki ‘Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)’ adlı sergiden aldığı ilhamla yeni eseri ‘The Wind’i besteledi. Bürkev’in yeni bestesi  ‘The Wind’ 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yayınlayacak.

Bestesini ‘farkındalık oluşturmak’ amacıyla hayata geçirdiğini söyleyen İlyun Bürkev, “Gelecek için şimdiden adım atmazsak yarınlarımızı kurtaramayacağız. Doğanın dinamiklerini, hüznünü ve sevincini notalara aktarmaya çalıştım. Dilerim doğanın gücünden ilham alarak onu korumaya bugünden başlarız. Bestemi tüm insanlar olarak müziğin sevgi dolu rüzgârıyla zorluklardan kolaylıklara, umutsuzluktan umuda, benlikten bizliğe, karanlıklardan ışığa ve her zaman iyiliğe doğru ulaşmamızı hissederek çaldım ve besteledim. Bu güzel projemizin dünyada bir farkındalık yaratmasını diliyorum. Müzik dünyayı değiştirir çünkü insanları iyileştirir ve iyilikte birleştirir” dedi.

İlyun Bürkev son olarak Tovak Vakfı’nın düzenlediği Chopin Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünün yanı sıra, En İyi Chopin Performans Ödülü ve En İyi Ulusal Beste Performansı Ödülü’nü kazanmıştı.

Etiketler; #İlyun Bürkev
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