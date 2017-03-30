“Yeraltı bir tavırdır”

Kadıköylü rap sanatçısı Ekincan Arslan namı-ı diğer Sansar Salvo’yla yeni albümü “Şimdi Sans”ı konuştuk

Türkçe Rap'e dair az da olsa kulak dolgunluğunuz varsa Sansar Salvo adını mutlaka duymuşsunuzdur. Küçük yaşlarından bu yana hip hop kültürü ile haşır neşir olan, söz yazan, rap yapan Kadıköy doğumlu müzisyen, 2000'li yılların ilk yarısından beri yaptığı üretimlerle rap camiasının önemli bir sesi haline geldi. İnternette paylaştığı şarkıları milyonlarca dinleyiciye ulaşan Sansar Salvo, yeni albümü “Şimdi Sans” ile Şubat ayında sevenlerinin karşısına çıktı. Sansar’ın Koray Avcı, Yasemin Mori, Ogün Sanlısoy, Aydilge ve Sattas gibi kendi tarzının dışındaki seslerle de düet yaptığı albümde Ceza, Ayben, Ege Çubukçu gibi rap sanatçıları da yer alıyor. Biz de Sansar Salvo’yla yeni albümünü, rap kariyerini ve Kadıköy’ü konuştuk.

“CEZA’YI ÖRNEK ALIYORUM”

Nasılsın?

Gayet iyiyim. Etkinlikler var yoğunum biraz. Ayrıca yeni şeyler yazmaya, demolar kaydetmeye devam ediyorum.

Hip-hop kültürü ile ne zaman ve nasıl tanıştın?

Çok küçük yaşta toplama kasetlerdeki Rap müzik tarzında parçaları dinlerdim sonra yavaş yavaş büyüdükçe konserlere gitmeye ve bu müzik tarzı hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Bunun bir kültür olduğunu öğrendim 10-11 yaşlarında.

Bu sorunun sorulmasından çok sıkıldığını tahmin ediyorum ama yine de soracağım. Neden “Sansar Salvo” takma ismini kullanıyorsun? Anlamı ne?

Sansar şirin kurnaz bir hayvandır. Salvo İtalyanca'dan Türkçe'ye girmiş bir kelime. Dağ eteklerine güllelerle yapılan yaylım ateşi demek. Eskiden Sansar a.k.a Salvo şeklinde kullanırdım. Sonra 2008 senesinde ilk market albümümü yayınlarken Sansar Salvo olarak kullanmaya başladım ismimi, meslek birliğine o şekilde kayıt oldum vesaire.

Rap camiasında örnek aldığın birileri var mı?

Ceza öncelikle ve Kadıköy Acil'deki abilerim. Kariyer ve duruş anlamında önemli isimler. Müziğini beğendiğim insan sayısı çok daha fazla.

Türkçe rap sahnesinden kimleri beğeniyorsun peki, severek takip ettiğin isimler hangileri?

Saydığım isimler dışında İstanbul Trip ekibi,90 BPM ekibi,Allame iyi MC bence,PMCnin işleri de gayet iyi. Çok yetenekli genç isimlerde var daha adı duyulmamış. Myko var albümü çıkacak. İnsanlar uğraşıyor güzel işler çıkıyor bence.

“TÜRKİYEDE PROTEST ZOR…”

Dinleyicilerin eskiden şarkılarında daha sert, küfrü daha fazla kullanan bir Sansar Salvo olduğunu, zamanla sözlerinin yumuşadığını söylüyor. Bunun sebebi ne?

Bu doğru değil. İnsanların algısıyla alakalı sanırı. Farklı tarzlarda müzik yapan insanlarla da çalışıyorum diye de böyle düşünülüyor olabilir. Son albümüm ve ondan önce yayınladığımız derlemede de gayet sert parçalar var. İnsanlar bilmeden konuşuyorlar ne yazık ki. Albüm içinde açık içerik yani Explicit Content var. Her ruh haline hitap eden şeyler yapmaya çalışıyorum ve de her tarzda çalışmalar.

Dünyaya baktığımızda Rap müzik daha protest, bizde melankoli ve battle daha ağır basıyor. Sence bunun sebebi ne?

Bizde onlar tutuyor ve para kazandırıyor şimdi. Türkiye'de internetten gelir sağlıyor insanlar. Ayrıca Türkiye'de protest iş yaparak ayakta kalmak zor. Ceza'nın son klip parçası bu konudaki en iyi işlerdendi bence ve başarılı da oldu diye düşünüyorum. Ama melankolik ve battle şarkılar yapanlar çok daha kolay yüksek dinlenmelere ulaştı. Üzücü.

“İYİ İŞ ÇIKARDIK”

Yeni albümün “Şimdi Sans” çıktı. Albümün oluşum sürecinden bahseder misin?

3 senedir yan projelerimi hazırlarken yaptım bu albümü. 20 tane parça içeriyor. 2014 te toplamaya başladım beatlerin taslaklarını. Bir çok canlı enstruman ve elektronik öge barındırmakta albümüm ve Rap camiası ve Müzik piyasasının çok önemli isimlerini farklı tarzlardan.

Bu albümde karşımızda nasıl bir “Sansar Salvo” göreceğiz?

Yenilikçi bir şeyler de yapmaya çalıştım. Türkiye açısından eski tarzımda parçalar da var. Prodüksiyon anlamında da iyi iş çıkarttık diye düşünüyorum müzikal anlamda da. Albümde kişisel hayatım ile ilgili vermek istediğim mesajlar ve göndermeler var. Eleştirilerim ve anlatımlarımda mevcut. Gençler sıkça dinlediğinden, Rap camiasıyla ilgilide bir kaç ufak göndermem var.

Satışlar nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor. Ülke çapında listelere girmedi, çok büyük patlama yaratmadı ama kendi çizgimde devam ediyorum. En önemlisi sanatçının çizgisi olması diye düşünüyorum. Ama etkinlik ve imza günü teklifleri var hep çok şükür. Dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum yıllardır gösterdikleri destek için. Albümün tanıtımıyla ilgili olarak çok büyük bir yatırım yapılmadı, etrafımız destekliyor. Planlarımızda albüme 1 parça daha ekleyip internetten Deluxe Edition olarakta sunmak var. Kötü değil, ama çok yüksekte değil. Plak firmama mahçup olmuyorsam kendi açımdan güzel.

“YERALTI BİR TAVIRDIR”

Ceza evvelinde Burcu Güneş’le düet yaptığı için çok eleştirilmişti. Senin de daha önceki şarkılarında “yeraltı” vurgusu var. Fakat bu albümde Koray Avcı gibi daha popüler isimlerle “feat.” yaptığını görüyoruz. Yer üstüne çıkmaya mı karar verdin?

Yeraltı bir tavır. Algı değişik anlayamıyorum ve sürekli insanlara açıklamaya çalışıyorum. Yeraltı sadece Rap müzik ile alakalı değil. Alternatif bir tavır. Beni popçularla düet yapıyorsun diye eleştirenler var. Kabul etmiyorum. Popta bir kültür netice itibariyle. Fakat albümümde konuk ettiğim isimlerin popüler isimler olmaları onları popçu yapmaz tam olarak. Ogün Şanlısoy'da Pentagram kadar köklü bir grupta vokal yapmış çok değerli bir isim. Koray Avcı, bir defa Fantezi Müzik ağırlıklı çalışmaları olan bir sanatçı. İsimleri popüler bu sanatçıların. Ama insanlar bunu bilmiyorlar. Popüler kültüre hitap eden çalışmaları olması sanatçıları "popçu" yapmaz. Bu isimlerin duruşları da genel anlamda yeraltı duruşuna yakın. Fakat ben albümümdeki sanatçıların her biriyle çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Yaptığım müziği getirdiğim noktadan da. Çalışmalarımı dinliyorum çünkü. Özellikle albümümü.

Birçok şarkında Kadıköy’den bahsediyorsun. Kadıköy’ün senin için anlamı ne?

Kadıköy doğumluyum ben, Üsküdar ve Kadıköy'de büyüdüm. Ayrıca Doğu Ataşehir olarak'ta anılan Esatpaşa civarında. Ama en çok Kadıköy'de vakit geçirdim. Çok eski ve değerli arkadaşlık ve abi kardeşliklerim var Kadıköy'de. Hayat ne getirir bilinmez ama ölene kadar Kadıköy'ü ziyaret etmeye ve müziğimle temsil etmeye devam edeceğim. İnsanlar ne derse desin yaptığım işin kalitesini ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Ve üretmeye. Kazandığım paranın hakkını her zaman vereceğim.​