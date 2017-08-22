Plak günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor. 9– 10 Eylül’de Moda’da gerçekleşecek Plak Günleri’nde, plaklar, söyleşiler, konserler olacak.

Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarını ve plakseverleri bir araya getirmeyi amaçlayan Kadıköy Plak Günleri’nin ikincisi 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İstanbul’un önemli plakçılarının stand açacağı etkinlikte sürpriz imza günleri olacak.

Söyleşi ve konserlerin olacağı etkinlikte Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşi ile 9 Eylül Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak. Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol bir konser verecek. 10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt, Yeliz “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri olacak. Etkinlik, Pazar akşamı usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek. Plak Günleri’nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Herkesi müzikten konuşmaya ve müzik dinlemeye çağırıyoruz” dedi.

Etkinliğin programı şöyle;

09 Eylül Cumartesi 2017

13.00 Açılış

14.00 DJ Set

16.00 Muhabbet / Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi”

18.00 DJ Set / Mete Avunduk

20.00 Konser / Gaye Su Akyol

10 Eylül Pazar 2017

13.00 Açılış

14.00 DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt

16.00 Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”

18.00 Muhabbet / Nerelerdeydin Analog!

Mehmet Tez

Evrim Hikmet Öğüt

Yeliz

20.00 Konser / Bülent Ortaçgil