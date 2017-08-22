Haftalık Bağımsız Gazete 23 Ağustos 2017
Alternatif Sesler
Plak günleri başlıyor
Plak günleri başlıyor
Kültür Sanat
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Kente Kadıköy'den Bak
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kültür Sanat
“Komşuda pişer bize de düşer”
“Komşuda pişer bize de düşer”

Plak günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor. 9– 10 Eylül’de Moda’da gerçekleşecek Plak Günleri’nde, plaklar, söyleşiler, konserler olacak.

Plak günleri başlıyor
Gazete Kadıköy

Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarını ve plakseverleri bir araya getirmeyi amaçlayan Kadıköy Plak Günleri’nin ikincisi 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İstanbul’un önemli plakçılarının stand açacağı etkinlikte sürpriz imza günleri olacak.

Söyleşi ve konserlerin olacağı etkinlikte Murat Meriç  “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşi ile 9 Eylül Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak. Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol bir konser verecek. 10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”, Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt, Yeliz “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri olacak. Etkinlik, Pazar akşamı usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek. Plak Günleri’nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Herkesi müzikten konuşmaya ve müzik dinlemeye çağırıyoruz” dedi.

Etkinliğin programı şöyle;

  • 09 Eylül Cumartesi 2017

13.00 Açılış 

14.00  DJ  Set

16.00  Muhabbet / Murat Meriç  “Plaklarla Memleket Tarihi”

18.00  DJ Set  / Mete Avunduk

20.00 Konser / Gaye Su Akyol  

  • 10 Eylül Pazar 2017

13.00  Açılış 

14.00  DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt

16.00  Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”

18.00 Muhabbet / Nerelerdeydin Analog!

  Mehmet Tez  

Evrim  Hikmet Öğüt  

Yeliz 

20.00  Konser / Bülent Ortaçgil   

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.