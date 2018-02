Kadıköy’ün müziksel değişimi

Dinleyiciye ilk merhaba’sını diyen, karşı yakadan Asya’ya taşınan, burada şube açan ya da semte veda eden mekanlar…

Son zamanların popüler ilçesi Kadıköy’de, müzik mekânları da bu değişimden payını alıyor. Kimi zaman kiraların yükselmesi nedeniyle eski mekânlar ilçeyi terk ediyor. Kimi zaman da Beyoğlu’nun ıssılaşması sonucu karşının mekânları Kadıköy’e taşınıyor. Bilindiği üzere geçen yaz, rock-blues-jazz mekânı Shaft Bar kapanmıştı. Yerine ise Taksim’den bu yakaya geçme kararı alan blues kalesi Ağaç Ev açılmıştı geçtiğimiz günlerde.

Kadıköy’ün eğlence, dans ve müzik hayatına katılacak mekanlardan biri de ‘Eski Beyrut’ olacak. Taksim’in bilinen mekânlarından Eski Beyrut, Kadıköy çarşıya da bir şube açıyor. Ücretsiz açılış partisi 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.00’da başlayacak.

DANSA KADIKÖY’E GELİYORLAR ARTIK!

Beyoğlu’ndaki Muaf’ın Asya yakasındaki kardeş mekânı Muaf Kadıköy, soul, funk, elektronik, disko, rock, reggae, caz ve deneysel gibi pek çok müzik türünü sunan bir mekan olarak öne çıkıyor. Mekân, semtte yaşayanların dans ihtiyacını karşılarken, Avrupa Yakası’ndan sıkılanların da yeni alternatiflerinden biri. Muaf Kadıköy’ün işletmecisi Özlem Işıl, Zero İstanbul’a verdiği röportajda,”Kadıköy kendinizi ifade edebileceğiniz alan bulabilmek açısından İstanbul’daki sayılı semtlerden biri. Çoklu bir atmosferi, her yaş grubuna göre alternatifleri olan bir semt. Ama en önemlisi Kadıköy önce tanışıklıkların, sosyalliğin hatta komşulukların canlı olduğu bir yer. Bu dönüşüm içinde herkes kendi hikayesi ile geliyor. Burada önemli olan sizin hikayenizi Kadıköy’ün hikayesi içinde eritebilmek... Kendiniz olurken aynı zamanda Kadıköy’den bir parçayı da taşıyabilmek... Muaf Kadıköy, bu hikâye içinde biraz Beyoğlu biraz Kadıköy. Dönüşüm, kendinizi dayatarak olmaz; karşılığı reddiyedir, bir yerde atar sizi o organizmadan. Biz de karşılıklılığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Muaf Kadıköy’ün ikili bir yapısı var. Mekansal olarak iki ayrı hikayeyi birleştirerek Kadıköy’de yerini alıyor. Ön tarafımızın pub, arka tarafımızın - biz kendi aramızda down town Muaf diyoruz - after party alanı olması biraz bu nedenden. Biraz Kadıköy biraz Beyoğlu demem bu yüzdendi. Kadıköy’de pub yaygın bir kültür ama dans edilebilecek yerler hep sınırlı sayıda oldu. Şimdi alternatifler yaygınlaşıyor.” diyor.

BERLİN’DEKİ KADIKÖY HİSSİ…

Kadıköy’ün alternatif müzik duraklarından arkaoda ise Almanya’da şube açtı. ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak’ta kurulduğu 1999 yılından bu yana İstanbul ve bilhassa da Kadıköy’ün alternatif kültür eğlence hayatının etkin mekânlarından olagelen arkaoda da yıllardır edindiği tecrübeyi yurtdışına taşıyor.

Yaklaşık iki sene süren araştırma ve hazırlık çalışmaları sonrasında arkaoda Berlin açıldı. 18 senelik birikimin neticesinde yurtdışında da müzik çevrelerinde tanınan ve hali hazırda Berlin sahnesinde heyecanla beklenen arkaoda, daha iddialı projelerle, yeni yılın ilk haftasında yeni yerinde kapılarını açtı.

MÜZİK KÖPRÜSÜ GİBİ

Öncelikle uluslararası bir sahne olma hazırlığında olan bu yeni mekân, aynı zamanda yıllardır İstanbul sahnesinde beraber hareket ettiği müzik ve sanat camiasını da Berlin’e taşıma amacında. Oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Berlin sahnesi, son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlayan Türkiye çıkışlı müziği de yakından izliyor ve bu müzikleri takip edebileceği bir sahnenin eksikliğini duyuyor. Bu yönde bir köprü kurmayı amaçlayan arkaoda, tersi yönde Berlin sahnesinden sanatçıları da İstanbul’a taşıma gayesinde olacak. Bu doğrultuda Berlin şubesinin çevresinde şekillenecek müzisyen ve sanatçılara periyodik olarak düzenleyeceği etkinliklerle İstanbul arkaoda programında da yer verecek.

KİMLER KADIKÖY’E TAŞINMADI Kİ…

Kadıköylü için yeni bir kavram olan ‘sabaha kadar açık müzik ve dans mekanı’ konseptinin ilk örneği KadıköySahne idi. 2013 başında kapılarını açan mekan, Kadıköy’ün en büyük eksiği olan alternatif seslerin izleyiciyle buluşacağı bir konser mekânı açığını kapatmada ilk mekan olmuştu. Mekan 5 yıldır yüzlerce konsere ev sahipliği yaptı, yapıyor.

Karşı yakadan Kadıköy’e taşınan mekânlardan (belki de ilklerinden) biri de İstanbul'un reggae müzik mabedlerinden Nayah. 10 yıldır ikamet ettiği Beyoğlu'ndan Kadıköy'e 2016’da geçen Nayah, Karayipler ve Afrika kültürünü yaşatmayı burada sürdürüyor.

2015 yazında ise İstanbul’un en büyük performans sahnelerinden olan Dorock XL, Kadıköy’de açılmıştı. Taksim’in meşhur bir Dorock’ın Kadıköy şubesi olan bu mekânda, hemen hemen her akşam konserler oluyor, müzik hiç susmuyor.

MODA’NIN RADYOSU SUSTU

Öte yandan semte veda edenler de yok değil… Kadife sokakta Radyo MODyAn'a çatı olan stüdyo Mod-A da geçtiğimiz günlerde kapılarını kapattı. Muhabbet ve müzik arayışında semtini mesken tutan Radyo Modyan ekibi, “Her bitiş bir başlangıç. Şubat 2016’da açtık. Güldük, radyo yaptık, müzik yaptık, öğrendik, küstük, barıştık. Yıl oldu 2018, kira coştu. Kadıköy bozdu. Kapatalım dedik. Ama yenisi gelecek, aynı evrende fakat başka biyerde...” dedi. Radyo http://modyan.com/ adresinden yayınını sürdürüyor.