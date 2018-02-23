Bizon Murat için dayanışma konseri

Bir süredir tedavi gören Siya Siyabend grubunun kurucularından solist ve söz yazarı “Bizon Murat” lakaplı Murat Toktaş için Kadıköy’de dayanışma gecesi düzenlenecek

“Siya Siyabend cdleriiii! Kendi müziğimizi kendimiz satarız! Siya Siyabend yaşayanlara hitap eder; kibre, aşağılık kompleksine iyi gelir…”

Kadıköy sokaklarında duymaya aşina olduğumuz bu sesler bir süre önce tüberküloz teşhisi konan, sokak müzisyenliğinin sembol isimlerinden Siya Siyabend grubunun kurucusu ve solisti Bizon Murat’a ait. Geçtiğimiz haftalarda fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Bizon Murat’ın tedavisi Süreyyapaşa Hastanesi’nde devam ediyor.

Tedavi sürecinde ise dostları Bizon Murat için Kadıköy Sahne’de dayanışma gecesi düzenliyor. Adamlar, Luxus, Sena Şener, Ozan Kotra (Flört), Teneke Trampet, Yaşar Kurt, Ötekim, Demircan Demir (Kuan) ve Kırmızı Nazmi Akyıldız’ın sahne alacağı gecenin tüm geliri “Bizon Murat”ın tedavisi için kullanılacak. Bizon Murat’ın sokaklarda çınlayan “Siya Siyabend CD’leri geldi!” sesi olmayacak belki ama gecede kurulacak stantta Siya Siyabend’in CD’leri satılacak.

Gazetemize konuşan, gecede sahne alacak gruplardan Teneke Trampet’in gitaristi Oğuz Tarihmen, “Biz de sokakta müziği yaparak başladık bu işe. Bizon Murat, sokak müziği diye bir şey olmadığını müziğin zaten sokakta olduğunu bize öğreten kişidir. İstanbul sokaklarının müzik hafızasında derin izler bırakan Bizon Murat’la dayanışmak için herkesi Kadıköy Sahne’ye bekliyoruz” dedi.

3 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak gecenin biletleri Biletix ve Kadıköy Sahne gişesinden alınabiliyor.